Неделя моды в хаки: в Европе все чаще слышны разговоры о большом вооруженном конфликте

В странах ЕС растут военные бюджеты и наблюдается переход к открытой экспансии и провоцированию России.

Растут военные бюджеты, все чаще слышны разговоры о большой войне. А вот зачем все это старому свету — знает европейский обозреватель «Известий» Виталий Чащухин.

Европа, целиком покрытая цветом хакки. От угроз с высоких трибун они переходят к генеральной репетиции большой континентальной войны. Синхронная эскалация против России сразу в нескольких странах. Немецкий канцлер в камуфляже на фоне бронетехники и дронов.

У французского президента — крупнейшие учения «Орион-26», на которых, как пишет «Ле Монд», ему должны показать победу против условных, а вернее уже сказать, безусловных русских. Он и сам прибывает на военном вертолете для переброски войск и действий в боевой зоне. 12 с половиной тысяч военных, сотни дронов, вертолеты, артиллерия, бронетехника.

Ядерный зонтик для немцев, совместная отработка с поляками на линии вблизи Калининграда и, если верить недавно попавшим в прессу планам, имитация ударов по чувствительным целям в районе Санкт-Петербурга. Уже не просто оборона.

«Крайне важно, чтобы НАТО и Европейский союз продолжали расширяться, чтобы в будущем в Европе не было „серых зон“ или буферных зон между Россией, Европейским союзом и НАТО», — заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Еще более зловещим символом становится ремилитаризация Германии. Смотр сухопутных войск у него сегодня. Демонстрация вооружений, непринужденный разговор с солдатами, германские возможности будущей войны напоказ.

Весь классический набор большой наземной операции, «хребет» Бундесвера, те самые немецкие «boots on the ground».

«Мы должны быть готовы к сдерживанию и обороне здесь и сейчас, способны сражаться сегодня ночью. Бюджетные планы, утвержденные кабинетом министров в Берлине, предусматривают существенное увеличение оборонного бюджета», — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Оружейное лобби снова потирает руки, даже немецкий автопром подумывает перестраивать свои конвейеры под производства одних только военных машин.

И все это в день, когда Гитлер покончил с собой в бункере; в преддверии ключевой даты — капитуляции фашистской Германии, а нынешние власти, будто те самые «недобитые», как говорят в народе, едут не к мемориалам по жертвам той войны, а в стан своей снова поднимающей голову армии.

Последние новости

23:33
В освобожденных населенных пунктах ДНР нашли останки 74 мирных жителей
23:21
Монархия на бесхозных землях: в Швейцарии объявился самопровозглашенный король
23:10
«Почему довела до такого?» — У Екатерины Волковой нашли новообразование
23:04
Неделя моды в хаки: в Европе все чаще слышны разговоры о большом вооруженном конфликте
22:44
«Сильно кашляла, а потом все стихло»: подробности смерти Натальи Мироновой
22:35
Супруга министра обороны Украины купила яхту за 26 миллионов евро

Сейчас читают

Умерла актриса из сериала «Реальные пацаны» Наталья Миронова
«Она реально мама»: Дорохов о роли Картунковой в команде
«Чтобы мы виделись раз в год»: Успенская рассказала о мужчине мечты
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео