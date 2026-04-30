Путин: именно Россия является страной восходящего солнца

Евгения Алешина
Границы нашей страны на Чукотке располагаются восточнее, чем Япония и Новая Зеландия.

Именно Россия является страной восходящего солнца, так как ее границы на Чукотке располагаются восточнее, чем Япония и Новая Зеландия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями коренных малочисленных народов РФ в ходе марафона «Знание. Первые».

«У нас, считается, самая восточная страна — это Япония. А восточнее Японии находится Новая Зеландия. А восточнее Новой Зеландии находится Чукотка. Поэтому именно Россия является страной восходящего солнца», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что уже через 60 километров от Чукотки через Берингов пролив лежит Америка.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент США Дональд Трамп «переименовал» Ормузский пролив в свою честь. До этого глава Белого дома уже позволял себе подобную оговорку. Во время выступления в Майами он в шутливой форме заявил, что Ирану якобы придется открыть «пролив Трампа». После этого он уточнил, что имел в виду Ормузский пролив, и назвал сказанное ошибкой.

Путин: именно Россия является страной восходящего солнца
