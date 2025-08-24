Умер актер из сериалов «Ищейка» и «Отпуск» Евгений Туренко

|
Виктория Алакоз
Также он исполнял главные партии в классических опереттах в краснодарском театре.

Актер сериалов «Ищейка» и «Отпуск» Евгений Туренко ушел из жизни

Фото: Вконтакте/Краснодарское отделение СТД РФ/std_krd

На 84-м году жизни скончался актер Евгений Туренко. О его смерти сообщила пресс-служба Краснодарского отделения Союза театральных деятелей (СТД) на своей официальной странице во «ВКонтакте».

«Будем помнить Евгения Владимировича как светлого и неунывающего человека, с душой ребенка, с его неизменной улыбкой и изумительной шляпой», — отметили представители СТД.

Евгений Туренко родился в сентябре 1941 года в станице Крымской Краснодарского края (ныне — город Крымск). Он окончил Саратовское театральное училище имени И. А. Слонова, после чего выступал на театральных сценах в Оренбурге и Йошкар-Оле. С 1982 года стал солистом-тенором Краснодарского театра оперетты, который в 1997 году преобразовали в музыкальный театр.

Он исполнял главные партии в классических опереттах — «Сильва» Имре Кальмана, «Цыганский барон» Иоганна Штрауса, «Цыганская любовь» Франца Легара и других.

Помимо сценической карьеры, Туренко писал стихи и создавал моноспектакли по произведениям Пушкина, Блока, Есенина. Также он сыграл эпизодические роли в сериалах «Отпуск» и «Ищейка-3».

