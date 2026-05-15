Кефир против кваса: как сделать окрошку вкуснее и полезнее

Диетолог Редина: Окрошка на кефире не содержит сахара и подходит диабетикам

Казалось бы, окрошка состоит сплошь из полезных продуктов, и это лучшее летнее блюдо, но все не так просто. Все зависит от выбора ингредиентов и особенностей здоровья, ведь при некоторых патологиях есть его даже вредно. О том, кому стоит отказаться от окрошки, как ее лучше готовить и чем заправлять, рассказали эксперты в материале URA.RU.

Глава Центра компетенций в области пищевой безопасности Елена Спеценко назвала окрошку «рисковым» блюдом из-за скоропортящихся ингредиентов и посоветовала хранить готовое блюдо только в холодильнике и не более суток. А если в заправке кефир, сыворотка или квас, съесть его стоит в течение шести-восьми часов. Лучше всего смешивать непосредственно перед едой.

Окрошка хороша тем, что в ней много овощей — источников клетчатки и витаминов. Но вместо колбасы полезнее нарезать отварное мясо. В жару это блюдо работает как жидкость с электролитами и помогает удерживать влагу благодаря квасу. Однако холодная пища замедляет пищеварение, что вредно при гастрите и слабой перистальтике и грозит вздутием. Еще в магазинном квасе много сахара, дрожжей и консервантов, а жирная сметана или майонез увеличивают калорийность.

Чем лучше заправлять окрошку — квасом, кефиром, айраном или минеральной водой?

В квасе содержатся пробиотики и витамины, но он вызывает брожение в кишечнике. В кефире — кальций, белки и «хорошие» бактерии, но есть и лактоза, не подходящая всем. В айране лактозы меньше и нет дрожжей, но вкус специфичен, а минералку и вовсе не уважают, несмотря на пользу — не то. Диетолог Нурия Дианова назвала оптимальным и вкусным вариантом заправку из соевого молокп и белого кваса.

Ее коллега Ольга Редина уточнила, что окрошка на кефире не содержит сахара, подходит диабетикам и нуждающимся в контроле веса. А если вы предпочитаете квас, выбирайте тот, что без сахара. Эксперты также призвали отказаться от блюда при хронических заболеваниях пищеварительной системы, особенно поджелудочной железы. Кроме того, не стоит есть ее слишком часто, нужно чередовать с горячей пищей.

Максимум пользы от окрошки вы получите, если исключите колбасу и замените ее на отварное мясо, курицу или растительный фарш, добавите больше свежих овощей и посолите очень осторожно. Используйте нежирный кефир, а зелень разотрите в ступке, чтобы она дала больше сока. Идеальная температура блюда — 24–27 градусов. И помните, что окрошка — блюдо для здорового желудка.

Ранее 5-tv.ru писал о специи, помогающей, по мнению исследователей, бороться с диабетом и даже раком.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.