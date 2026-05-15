Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 18 по 24 мая.

Впереди у нас довольно насыщенная неделя с несколькими важными сменами знаков у планет. Основные акценты — на дом, семью, коммуникацию и информированность.

В первую половину недели большой энергетический потенциал сосредоточен в знаке Тельца. Под влиянием тельцовского новолуния продолжается обновление в материальной и финансовой сфере. Важна упорядоченная спокойная жизнь, в которой есть время для умеренной нагрузки и достаточного отдыха. Эффективно направлять энергию на овладение практическими сторонами жизни и получение полезных навыков.

Наш ум становится необычайно подвижным и интуитивным. Это связано с тем, что Меркурий вошел в Близнецы — знак своей силы, и поддержан исключительно благоприятными аспектами от космических титанов. Повышается наблюдательность и сообразительность, дипломатичность и изобретательность. Проявляются организаторские способности, интерес и тяга к поездкам, чтению, науке, бизнесу, юриспруденции, ораторскому искусству.

В это время легко завязываются обширные связи. Благодаря возросшей интеллектуальной выносливости, способности к доскональному изучению и упорядочиванию информации, многие обнаружат в себе талант к математике и точным наукам. Сила слова приобретает значительный вес и дает возможность оказывать влияние через общение, убеждать в своей правоте и добиваться своего в процессе коммуникации.

Связка с Ураном принесет неожиданные новости и озарения, особенно в деловой сфере и бытовых вопросах. Если посвятить это время обучению, самообразованию, организации деловой сферы, то результат прочно войдет в вашу жизнь. Основные рекомендации на этом этапе: подтверждать договоренности в письменном виде, избегать сплетен и довести хотя бы одно начатое дело до конца. Это хорошая пора для издателей и работников СМИ, писателей и блогеров, менеджеров и посредников.

Сразу две планеты 19 мая меняют среду обитания. Марс переходит в Тельца и активирует темы бизнеса, спорта, власти, творческого проявления, финансовую сферу. Планета твердой и непоколебимой воли дает деловую хватку и намерена проявлять большое упорство, выдержку и стойкость при достижении своих целей. Плутон, напрягая Марс, склоняет к авторитарности, жесткости и риску. Однако внутреннее напряжение помогает в предпринимательстве и борьбе за власть. Непоколебимая уверенность в себе и спокойные амбиции воплощают в жизнь смелые планы и идеи. Повышается физическое влечение, что благоприятно скажется на отношениях в паре.

Женственная Венера перемещается в уютный и семейный ореол знака Рак. Наступает время медленного, но верного строительства своего гнезда и особого внимания к домашнему очагу, встречам в близком кругу, проявления заботы друг о друге. Вместе с тем гиперчувствительность к настроениям партнера сказывается на настроении — малейшая холодность или резкость больно ранят. Ограничьте общение с теми, кто истощает вас.

В финансовой сфере деньги приравниваются к чувству безопасности и тратятся в большом количестве на создание уютного и комфортного пространства. Под влиянием Нептуна у Венеры, любительницы земных удовольствий, ограничения размываются и хочется прочувствовать многие радости жизни ярче и сильнее. Велик риск с избытком погрузиться в гастрономические изыски, интимные отношения, шоппинг.

Сезон Близнецов официально открывается с 21 мая. Солнце в этом воздушном знаке приносит с собой гибкость, любознательность и желание делиться идеями. Под влиянием непоседливого Меркурия мы начинаем спешить и беремся за несколько дел сразу, не прочь поболтать вволю, но одновременно в нас проявляется талант получать нужную информацию и оперативно распорядиться ею. Настроение, как и интересы, быстро меняется. Соединение светила и Урана дает вспышки озарения и прогрессивный настрой. Чувствование актуальных трендов позволит влиться в поток и адаптироваться к новому времени.

Воспользуйтесь рекомендациями звезд, чтобы направить энергетический ресурс недели во благо себе и своим близким. Сделайте ставку как на саморазвитие, так и на создание комфортной атмосферы в своем окружении.

Овен — гороскоп на неделю

Овны почувствуют, как ускоряются речь и мысли. Наступает идеальное время для учебы, нетворкинга и коротких поездок. Легко заводятся новые контакты. Удачно сложатся переговоры, собеседования, свидания, рекламная деятельность. А вот с усидчивостью будет сложно. Поэтому берегитесь хаоса и не распыляйтесь на десяток дел сразу. Если хотите наладить плодотворное деловое сотрудничество или добрые отношения с родственниками — подключите обаяние и щедрость. Не скупитесь на комплименты и презенты.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов, как всегда, есть точка опоры при построении своего благосостояния. Всю неделю финансовая сфера взрывается активностью и приносит внезапные заработки, дополнительные источники дохода и способность интуитивно понять варианты вложения средств. Не берите спонтанных кредитов, а отдайте предпочтение покупке качественных вещей и гаджетов. Звезды окажут вам поддержку при основании собственного дела или бренда, особенно связанного со сферой красоты или одежды, финансов, творчества, дизайна и искусства.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы в центре событий. Преобладает деловой настрой и социальная активность. Личная харизма возрастает, хочется говорить, писать, менять образ. Повышается стремление к знаниям, информации и новостям. Появляются полезные связи и контакты. Благоприятно продвижение проектов в социальных сетях. Успех предвещают дела, включающие транспортные услуги и логистику, торговую и интеллектуальную деятельность. Но нервная система на пределе, поэтому важно замедляться и периодически выключать «турбо режим».

Рак — гороскоп на неделю

У Раков энергия уходит вглубь. Тяга к прекрасному, особенно к искусству и музыке, дает прилив творческих сил и вдохновения. Спокойные мелодии, поездка на природу, просмотр мелодрамы или доброй сказки помогут испытать приятные эмоции. Сны становятся ярче, много внутреннего диалога и воспоминаний. Полезно вести дневник или начать изучать психологию. При этом будьте начеку и постарайтесь не попасться на крючок обмана, сплетен и тайных интриг.

Лев — гороскоп на неделю

Львам звезды советуют обращать внимание на необычные события и удивительные совпадения. Вы открыты подсказкам неба и можете получить инсайт — куда двигаться дальше. Социальные сети и группы по интересам кипят. Вы легко становитесь лидером коллектива. Продвижение новых идей и внедрение изобретений получат необходимую поддержку. Успехов легче добиться в компании друзей и близких соратников, а также при нетрадиционном подходе к решению проблем.

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев открываются возможности самореализации, укрепления и стабилизации своего положения. Вместе с тем приходят новые обязанности и дополнительная ответственность. Карьера и репутация потребуют от вас быстрых умственных реакций, при этом можно рассчитывать на поддержку начальства и официальных инстанций. Отличный период для презентаций, переговоров, смены работы на более респектабельную. Поработать придется, но через приложенные сейчас усилия вы прокладываете путь к лучшей жизни.

Весы — гороскоп на неделю

Весов тянет в дальние поездки и философию. Фортуна на вашей стороне и даст легкость в восприятии других культур, приобретению друзей среди иностранцев, политиков или общественных лидеров. Если вы занимаетесь общественно полезной работой, то посещение масштабных мероприятий или научных конференций откроет новые благоприятные возможности, принесет выгодный контракт или заманчивое предложение. Также в эти дни удачно встроятся занятия спортом, издательская деятельность и судебные дела.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам именно сейчас можно добиться заметных успехов благодаря дерзости и способности рисковать в кризисных ситуациях. Действуйте смело, решительно и упорно. Ну, как вы это умеете. Сдвинуть с мертвой точки сложные дела поможет кооперация с другими людьми или использование инструментов нейролингвистического программирования. Однако, избегайте манипуляций и давления на окружающих. Много ментальной энергии уходит в исследование способов инвестирования. Хорошее время для анализа документов и бизнес-проектов.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы, не упустите благоприятные дни для налаживания деловых и личных отношений. Многообещающим и удачным может стать романтический союз или новое знакомство. Партнерство становится важной темой сейчас: вы готовы много обсуждать, шутить и даже спорить с теми, кто вас окружает. Способность договориться с оппонентами — ваша сильная сторона. Сотрудничество способствует активной, интересной жизни и укрепляет ваш престиж.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги могут преуспеть в учебе, в самосовершенствовании профессиональных навыков, браться за рабочие проекты. Если задачи множатся, а списки дел растут, то спасает четкое планирование и делегирование полномочий. Действуйте последовательно, без излишней спешки и суеты. Отличный период для курсов повышения квалификации, для бытовых и повседневных домашних дел, закупки продуктов на неделю или мелкого косметического ремонта. Следите за здоровьем: от умственной перегрузки страдает желудок.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям выпадает блестящая возможность покорить окружающий мир своим обаянием и личностными качествами. Ваше творчество и флирт приобретают интеллектуальный оттенок — выступайте на сцене, знакомьтесь через умные беседы, участвуйте в спортивных мероприятиях. Сейчас намного легче завоевать авторитет, стать сильнее и увереннее в себе. Получайте радость от азарта. Можно проводить косметические процедуры, посетить массажиста или стилиста.

Рыбы — гороскоп на неделю

У Рыб влияние позитивных вибраций набирает силу и принесет радостные семейные события. Почувствуйте себя по-настоящему счастливыми в кругу близких и родных, подарите им нежность, заботу и душевную мягкость. Это удачное время, чтобы заняться генеральной уборкой и избавиться от накопившегося хлама, навести порядок и уют в своем жилище, поработать на дачном участке. Дел может оказаться больше, чем вы ожидали. Практичный и планомерный подход поможет справиться с ними быстро.

