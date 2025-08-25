Реставрационные работы в Москве идут полным ходом. Портал mos.ru опубликовал перечень исторических зданий, которые сейчас приводят в порядок.

«Москва уделяет большое внимание возрождению и сохранению архитектурных памятников. С 2011 года благодаря масштабной программе было приведено в порядок свыше 2,3 тысячи памятников. За это время существенно снизилось количество аварийных зданий — сейчас их в столице всего 152, в то время как 14 лет назад их было 1325», — напомнил глава сталиного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В частности, работы ведутся в доходном доме Бройдо и доме Лаврова на улице Остоженке. Реставрация продолдается в Доме культуры «Строитель» на Измайловской площади, а также в главных домах городских усадеб XVIII–XIX веков на улице Пречистенке и Тверском бульваре. Упомянутые здания построены в стиле раннего модерна, сталинского ампира и эклектики.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что главное здание Павловской больницы будет отреставрировано. Об этом писал 5-tv.ru. После завершения работ здание станет Флагманским волонтерским центром.

В новом пространстве будут созданы рабочие зоны для резидентов волонтерских организаций, включая коворкинги, переговорные комнаты, библиотека и кафе, многофункциональные залы для мероприятий, включая кинозал и театральную площадку, арт-мастерские для творческих проектов, медиапространства с контент-фермами и видеостудиями, студия звукозаписи и вокальные классы для музыкальных инициатив, спортивные и танцевальные залы, выставочные и VR-пространства, пресс-центр и типография.

