Собянин: главное здание Павловской больницы будет отреставрировано

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 29 0

Главное здание Павловской больницы будет отреставрировано

Собянин: Главное здание Павловской больницы будет отреставрировано

Фото: © РИА Новости/Евгений Леонов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пространство станет Флагманским волонтерским центром.

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал в своем канале в мессенджере MAX планы по реставрации главного здания Павловской больницы, где создадут современное пространство для волонтерских организаций и культурных мероприятий.

Мэр сообщил о начале разработки проекта реставрации и адаптации объекта культурного наследия федерального значения, расположенного на Павловской улице, 25.

«Отреставрируем главное здание Павловской больницы — объекта культурного наследия. Здание было построено в начале XIX века по проекту Матвея Казакова и перестроено в 1830-е годы Доменико Жилярди», — отметил Собянин.

После завершения работ здание станет Флагманским волонтерским центром.

В новом пространстве будут созданы рабочие зоны для резидентов волонтерских организаций, включая коворкинги, переговорные комнаты, библиотека и кафе, многофункциональные залы для мероприятий, включая кинозал и театральную площадку, арт-мастерские для творческих проектов, медиапространства с контент-фермами и видеостудиями, студия звукозаписи и вокальные классы для музыкальных инициатив, спортивные и танцевальные залы, выставочные и VR-пространства, пресс-центр и типография.

Реставрация главного здания Павловской больницы создаст новые возможности для культурной жизни города и поддержки волонтерских инициатив, что станет важным шагом к развитию общественного пространства в Москве.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что учителей перестанут увольнять за фото в купальниках.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
79.60
-0.27 93.39
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:30
Часть средств от тиража «Русского лото» направили на реабилитацию детей
12:25
Вулкан Ключевской может помешать саммиту на Аляске
12:17
Стало известно время начала встречи Путина и Трампа
12:14
Гостям форума «Москва 2030» предложат тест эмоционального состояния
11:58
Кирилл Дмитриев примет участие в саммите Путина и Трампа на Аляске
11:50
Российские компании начали ограничивать переписки в зарубежных мессенджерах

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака
Умерла 48-летняя звезда сериала «Тест на беременность» Анна Кузнецова
Борьба за наследство Халка Хогана: кому достанутся миллионы рестлера
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс