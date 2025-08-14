Собянин: главное здание Павловской больницы будет отреставрировано

Пространство станет Флагманским волонтерским центром.

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал в своем канале в мессенджере MAX планы по реставрации главного здания Павловской больницы, где создадут современное пространство для волонтерских организаций и культурных мероприятий.

Мэр сообщил о начале разработки проекта реставрации и адаптации объекта культурного наследия федерального значения, расположенного на Павловской улице, 25.

«Отреставрируем главное здание Павловской больницы — объекта культурного наследия. Здание было построено в начале XIX века по проекту Матвея Казакова и перестроено в 1830-е годы Доменико Жилярди», — отметил Собянин.

После завершения работ здание станет Флагманским волонтерским центром.

В новом пространстве будут созданы рабочие зоны для резидентов волонтерских организаций, включая коворкинги, переговорные комнаты, библиотека и кафе, многофункциональные залы для мероприятий, включая кинозал и театральную площадку, арт-мастерские для творческих проектов, медиапространства с контент-фермами и видеостудиями, студия звукозаписи и вокальные классы для музыкальных инициатив, спортивные и танцевальные залы, выставочные и VR-пространства, пресс-центр и типография.

Реставрация главного здания Павловской больницы создаст новые возможности для культурной жизни города и поддержки волонтерских инициатив, что станет важным шагом к развитию общественного пространства в Москве.

