Выкололи глаза: 17-летнюю девушку запытали до смерти в Британии

The Mirror: мужчина выколол глаза 17-летней девушке в Британии

Раскрыты подробности жуткой истории, произошедшей еще в апреле 1996 года в Великобритании. Тогда в полицию Большого Манчестера обратился мужчина по имени Джеймс Паттерсон Смит и заявил, что его 17-летняя девушка Келли Энн Бейтс случайно утонула в ванне. Однако прибывшие на место происшествия детективы обнаружили на ее теле более 150 телесных повреждений и следы жестоких пыток. Издание The Mirror раскрыло детали резонансного дела.

«За свою карьеру я обследовал почти 600 жертв убийств, но никогда не сталкивался с такими обширными травмами», — признался патологоанатом, осматривавший тело жертвы.

Расследование показало, что виновен сам Смит. Именно он выколол Келли глаза, частично снял скальп и мучил ее несколько недель. За месяц до смерти жертва была привязана за волосы к батарее, ее морили голодом, прижигали утюгом…

«Он как будто намеренно изуродовал ее, причинив ей невыносимую боль, страдания и унижение. Травмы не были результатом внезапного приступа агрессии; они, должно быть, наносились в течение длительного времени и были настолько обширными и ужасными, что подсудимый, должно быть, намеренно и систематически пытал девушку», — рассказал прокурор Питер Опеншоу на судебном процессе над Смитом.

Смит в полиции заявил, что убил Келли «случайно» после ссоры, однако экспертиза категорически опровергла эту версию. Он систематически подвергал девушку пыткам и жестокому насилию. Суд приговорил его к пожизненному заключению без права добиться условно-досрочного освобождения.

