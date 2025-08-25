Выкололи глаза: 17-летнюю девушку запытали до смерти в Британии

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 39 0

За месяц до смерти жертва была привязана за волосы к батарее.

Девушке 17 лет выкололи глаза и запытали до смерти в Британии

Фото: Zuma/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

The Mirror: мужчина выколол глаза 17-летней девушке в Британии

Раскрыты подробности жуткой истории, произошедшей еще в апреле 1996 года в Великобритании. Тогда в полицию Большого Манчестера обратился мужчина по имени Джеймс Паттерсон Смит и заявил, что его 17-летняя девушка Келли Энн Бейтс случайно утонула в ванне. Однако прибывшие на место происшествия детективы обнаружили на ее теле более 150 телесных повреждений и следы жестоких пыток. Издание The Mirror раскрыло детали резонансного дела.

«За свою карьеру я обследовал почти 600 жертв убийств, но никогда не сталкивался с такими обширными травмами», — признался патологоанатом, осматривавший тело жертвы.

Расследование показало, что виновен сам Смит. Именно он выколол Келли глаза, частично снял скальп и мучил ее несколько недель. За месяц до смерти жертва была привязана за волосы к батарее, ее морили голодом, прижигали утюгом…

«Он как будто намеренно изуродовал ее, причинив ей невыносимую боль, страдания и унижение. Травмы не были результатом внезапного приступа агрессии; они, должно быть, наносились в течение длительного времени и были настолько обширными и ужасными, что подсудимый, должно быть, намеренно и систематически пытал девушку», — рассказал прокурор Питер Опеншоу на судебном процессе над Смитом.

Смит в полиции заявил, что убил Келли «случайно» после ссоры, однако экспертиза категорически опровергла эту версию. Он систематически подвергал девушку пыткам и жестокому насилию. Суд приговорил его к пожизненному заключению без права добиться условно-досрочного освобождения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.75
0.50 93.63
0.13
К тарологу или все же к астрологу: как связаны эти практики и в чем отлич...

Последние новости

12:00
Туристы в тумане: почему гид с группой заблудились на Курилах
11:49
Миллиард исчез на стройке: врио замгубернатора Курской области Базарова обвиняют в хищении
11:35
Выкололи глаза: 17-летнюю девушку запытали до смерти в Британии
11:18
Женщина по указанию СБУ передала взрывчатку в иконе в УФСБ по Крыму
11:00
«Я очень устала»: спасенная на Курилах туристка вышла на связь
10:51
Сотрудники ФСБ накрыли один из крупнейших ресурсов в РФ по продаже персональных данных

Сейчас читают

Массовая драка произошла между жителями Северной Осетии и Ингушетии
Любовь и смерть на высоте 7 тысяч метров: история альпинистки Натальи Наговицыной
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025