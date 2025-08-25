Воронежский тренер напал на воспитанника в кафе

Эфирная новость 20 0

Драка началась из-за перепалки.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Родители возмущены, спортсмены — тоже. В сетях разлетелось резонансное видео нападения воронежского тренера на своего воспитанника. Все произошло в Петербурге, куда команда приехала на соревнования.

В кофейне между наставником и подростками вспыхнула словесная перепалка, которая очень быстро переросла в потасовку. Наставник схватил одного из мальчишек за шею. Дерущихся пытались разнять, но ситуация накалилась еще сильнее. Юноша выбил у тренера из рук стакан с кофе. После этого его увели через запасную дверь. Сам тренер ушел через основной выход.

История вышла на федеральный уровень. На инцидент отреагировал министр спорта Воронежской области. По его словам, подобных срывов быть не должно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.75
0.50 93.63
0.13
К тарологу или все же к астрологу: как связаны эти практики и в чем отлич...

Последние новости

14:00
Новая глава в жизни: Муцениеце сменила фамилию
13:54
Воронежский тренер напал на воспитанника в кафе
13:36
«Долг каждого мужчины— защитить свою страну»: Зверев рассказал о гибели племянника на СВО
13:22
Любительский уровень: горный гид о подготовке альпинистки Наговициной
13:06
В Альянсе фармассоциаций опровергли информацию о штрафах для сотрудников аптек
12:54
Нервирующий недуг: как избавиться от икоты тремя простыми способами

Сейчас читают

Массовая драка произошла между жителями Северной Осетии и Ингушетии
Рудковская рассказала о семейной мечте: «Хотим делать красивые завтраки»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025