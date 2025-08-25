Воронежский тренер напал на воспитанника в кафе

Родители возмущены, спортсмены — тоже. В сетях разлетелось резонансное видео нападения воронежского тренера на своего воспитанника. Все произошло в Петербурге, куда команда приехала на соревнования.

В кофейне между наставником и подростками вспыхнула словесная перепалка, которая очень быстро переросла в потасовку. Наставник схватил одного из мальчишек за шею. Дерущихся пытались разнять, но ситуация накалилась еще сильнее. Юноша выбил у тренера из рук стакан с кофе. После этого его увели через запасную дверь. Сам тренер ушел через основной выход.

История вышла на федеральный уровень. На инцидент отреагировал министр спорта Воронежской области. По его словам, подобных срывов быть не должно.

