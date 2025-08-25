В ГОСТах к продукции указаны четкие требования к вкусу, аромату и структуре мякиша.
Технолог Моисеенко: при выборе хлеба смотрите на его состав
Когда мы заходим в хлебный отдел магазинов или в пекарни, то видим огромное разнообразие выпечки. Интересно, что в ее составе можно найти не только привычные муку, воду, соль и дрожжи. Какие еще ингредиенты добавляют в хлеб и какие ГОСТы существуют на его изготовление — об этом в беседе с aif.ru рассказала научный сотрудник Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности (НИИХП) Александра Моисеенко.
Эксперт отметила, что государственные стандарты для некоторых сортов хлебобулочной продукции, например, бородинского, рижского, орловского или столового хлеба — содержат четкие требования к вкусу, аромату и структуре мякиша.
«После недавней актуализации стандарта на ржано-пшеничные хлебобулочные изделия наш институт зафиксировал обязательные требования к их рецептурам и способам производства. Поэтому теперь производитель не может изменять технологии или рецептурный состав изделий, вырабатываемых по ГОСТу», — уточняет Моисеенко.
Чтобы узнать стандарты хлебобулочных изделий, достаточно набрать в поисковой строке Интернета «ГОСТ на хлеб из ржаной муки» или любой другой.
Например, в ГОСТе ржаного и ржано-пшеничного хлеба, прописаны четкие характеристики продукции. Мякиш должен быть полностью пропеченным, сухим на ощупь и не липким. При легком надавливании он обязан восстанавливать первоначальную форму.
Также Моисеенко обращает внимание, что при покупке хлеба, нужно смотреть на его состав. При производстве нередко используют ферментные препараты — белковые соединения, которые вводят в тесто для улучшения его свойств и увеличения срока сохранения годности. По словам Моисеенко, продукция может также содержать консерванты, но все добавки находятся под строгим контролем. Их перечень и дозировки регулируются Таможенным союзом.
