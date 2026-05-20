Россия и Китай продлили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве

Диана Кулманакова

Сейчас Владимир Путин находится с официальным визитом в КНР.

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Россия и Китай официально продлили действие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Важное дипломатическое решение было принято в ходе официального визита российского лидера Владимира Путина в КНР 20 мая. Торжественная встреча глав государств состоялась в Пекине, в стенах Большого зала народных собраний.

В ходе переговоров президент России и председатель КНР Си Цзиньпин подтвердили намерение продолжать тесное взаимодействие, заложенное в основу базового межгосударственного документа.

Этот шаг подчеркивает особый статус партнерских отношений между странами в текущей геополитической обстановке.

Ранее российского президента на пекинской площади Тяньаньмэнь приветствовали торжественными пушечными залпами. Си Цзиньпин лично встретил Владимира Путина в Пекине перед Домом народных собраний, где и проходят переговоры.

Лидеры России и Китая обсудят весь спектр двустороннего сотрудничества, в том числе самые сложные темы, а также проведут обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

