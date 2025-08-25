Из лета в зиму: в Петербурге выпал снег

Коммунальщикам пришлось взяться за уборку улиц раньше обычного.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

На Петербург обрушились мощные осадки

Дождь, град и даже снег. В Петербург в последнюю неделю августа внезапно пришла зима. Мощные осадки застали жителей врасплох. В одних районах выросли сугробы. В других — настоящий потоп. Водители отчаянно пытаются спасти свои авто от гидроудара. Заканчиваться ливни не собираются. Корреспондент «Известий» Полина Пятышева — с подробностями

Рабочая неделя в Петербурге началась с удара стихии. Сначала — мощный ливень. И тут же — ледяная крупа. Асфальт побелел, прохожие бросились искать укрытие.

«25 августа, а под ногами хрустит первый снег. Вернее, летний град, который не спешит таять. Петербург знает, чем удивить», — отметила корреспондент.

Погода подкинула работы, смеются коммунальщики. За уборку улиц пришлось взяться раньше обычного.

«А эта девушка девушка выбежала на улицу собрать ледяную крупу для коллеги, которая не может отойти с рабочего места», — рассказала корреспондент.

Пока прохожие лепят снежки и делают фото, водители спасают машины. Дороги превратились в реки, машины захлебываются в потоках, а их владельцам приходится буквально толкать транспорт в бурлящей воде.

В Петербурге бушует циклон «Сиверин». Он принес шквалистый северный ветер и грозы. Как тучи сгущались над городом, отлично видно с высоты Лахта Центра — самого высокого небоскреба Европы.

Из-за дождя, тумана и грозы в Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности. Но туристы не унывают.

Метеорологи предупреждают: такая погода сохранится до конца рабочей недели. Над регионом застряла обширная циклоническая система.

«Лишь в пятницу мы ожидаем уменьшение дождей, ветер повернет на юго-восточный-восточный, температура воздуха немного повысится. По области в ночные часы 5-10 градусов, днем 15-20. В Петербурге ночью 9-11, днем 17-19», — отметила ведущий синоптик отдела прогнозов Гидрометцентра Наталья Мишуловина.

73 бригады Водоканала готовы выехать к местам подтоплений. В приемных резервуарах главных насосных станций понижен уровень воды, чтобы осадки уходили с улиц быстрее. Во время дождя на очистных сооружениях города запускают дополнительные насосы. Город готовится встречать осень.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.68
-0.07 94.46
0.83
К тарологу или все же к астрологу: как связаны эти практики и в чем отлич...

Последние новости

20:50
Супруга пропавшего в Турции пловца запросит видеозапись заплыва
20:40
Беременна в 11: в США арестовали супругов, чья приемная дочь родила ребенка
20:30
Пробки — больше не проблема: в Словакии разработали летающую машину
20:20
Умер известный кинопродюсер Джон Барнетт
20:05
Все сдувает: из-за тайфуна на Хайнане застряли 600 российских туристов
19:50
Из лета в зиму: в Петербурге выпал снег

Сейчас читают

Массовая драка произошла между жителями Северной Осетии и Ингушетии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака
Сложности Рыбам, Девам, Стрельцам, Близнецам: что принесет коридор затмений 7 — 21 сентября 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025