Три восточноевропейские страны — Польша, Венгрия и Словакия — продолжают игнорировать Брюссель и держат на замке свои рынки для дешевой сельхозпродукции с Украины. Об этом сообщило издание EADaily со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Евросоюза.

Он вынужден был признать, что в Варшаве, Будапеште и Братиславе действуют односторонние ограничения, идущие вразрез с общеевропейской политикой. Собеседник подчеркнул, что в Брюсселе считают такую линию поведения откровенно политизированной, поскольку новое торговое соглашение с Киевом и без того содержит защитные инструменты для европейских фермеров.

Чиновник заверил, что Еврокомиссия ведет с мятежными столицами активный диалог, пытаясь заставить их убрать заслоны. В Брюсселе расценили одностороннее эмбарго как прямое нарушение правил, ведь торговая политика является прерогативой союза.

Однако аргументы чиновников разбиваются о суровую реальность — Варшава, Братислава и Будапешт в один голос твердят, что поставки обваливают внутренние цены и оставляют местных аграриев без средств к существованию.

