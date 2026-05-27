«Не обязательно ложь»: Тина Стойилкович про любовные треугольники

Актриса Стойилкович: в основе любовного треугольника не обязательно лежит ложь

Любовный треугольник не всегда основан на лжи. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала актриса Тина Стойилкович на премьере фильма «Пропасть».

Артистка отметила, что в жизни бывают разные обстоятельства и не всегда именно обман приводит к образованию любовного треугольника. Например, когда человек еще не до конца смог разобраться в одних романтических отношениях, и в то же время у него начали намечаться другие.

«Не обязательно это должна быть ложь, мне кажется. Особенно в таком мире, где модны свободные отношения», — подчеркнула Стойилкович.

Актриса призналась, что сама никогда не была одной из граней любовного треугольника. Поэтому она не знает всех нюансов подобных обстоятельств.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в США женщина изменила мужу с другом и потребовала открытых отношений. Изначально этот союз строился на моногамии и консервативных семейных ценностях, заверил мужчина. Но через четыре года брака и рождения троих детей ситуация изменилась.

Супруг этой женщины признался, что и сам не был идеальным партнером, так как искал общения на сайтах знакомств. Но физических измен, по его словам, не было.

Пока звезды обсуждают стиль, музыку и жизнь вне камер, в медиапространстве тоже происходят важные события для киноманов. Медиалогия запустила национальный рейтинг кино и сериалов, который отражает, что именно сейчас смотрят и обсуждают в России. Узнать свежие позиции и тренды можно по ссылке.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.