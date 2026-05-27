КНДР испытала крылатую ракету с технологией искусственного интеллекта

Мария Гоманюк
Фото: Reuters/KCNA

КНДР испытала новую систему запуска многоцелевых легких ракет и тактических крылатых ракет залпового огня. При этом часть новых решений работает с применением технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

За испытаниями лично наблюдал председатель КНДР Ким Чен Ын. Он положительно оценил военное значение новой тактической крылатой ракеты.

В публикации агентства отметили, что ракета получила функцию терминального управления на основе ИИ. Она работала в сочетании с высокоточной автономной навигацией и системой сопоставления с рельефом местности.

В ЦТАК заявили, что такое оружие способно наносить точные удары по целям на расстоянии до 100 километров. Также в агентстве подчеркнули, что ракета может использовать комбинированный полет с планирующим и двигательным участками.

Также Ким Чен Ын отдельно отметил модернизацию систем управления огнем и автоматических систем пусковых установок. По его словам, они были полностью обновлены с учетом условий современного боя, что повысило их применимость в реальной боевой обстановке.

Ожидается, что новое средство поражения поступит на вооружение дальнобойных артиллерийских бригад, размещенных в южном пограничном районе КНДР.

Также КНДР запустила неустановленный снаряд в сторону Желтого моря. Южнокорейское агентство Yonhap сообщало, что в Сеуле анализировали данные о его полете.

