Помощи просят 30 человек: в Дагестане возбудили дело об отравлении туристов

Следователи выясняют обстоятельства происшествия и проверяют организацию питания.

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

В Дагестане возбудили дело об отравлении туристов

 

В Республике Дагестан 25 августа было возбуждено уголовное дело по факту массового отравления туристов. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону.

Как уточнили в ведомстве, расследование начато по статье 238 УК РФ о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности для здоровья потребителей. Следователи подчеркнули, что расследование направлено на установление всех обстоятельств случившегося, включая вопросы, связанные с организацией питания пострадавших.

В рамках уголовного дела уже проводятся необходимые следственные действия. Правоохранители устанавливают круг лиц, которые могут быть причастны к инциденту. Отмечается, что результаты работы следствия позволят дать правовую оценку действиям организаторов, допустивших нарушение правил обеспечения безопасности.

Ранее в понедельник на базе отдыха в Дагестане было зарегистрировано массовое пищевое отравление. В результате 30 человек обратились за медицинской помощью. В Дербентскую инфекционную больницу были госпитализированы 20 пострадавших, среди которых 15 детей.

