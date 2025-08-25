Водолазы начали поиски пропавшего в Босфоре россиянина Свечникова

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 19 0

В операции задействованы спасательный катер, вертолет и сотрудники экстренных служб.

Водолазы начали поиски пропавшего в Босфоре россиянина Свечникова

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В проливе Босфор в Стамбуле 25 августа начались поиски российского пловца Николая Свечникова, который пропал во время заплыва. Об этом РИА Новости рассказала его родственница Алена.

По ее словам, к операции подключены водолазы и спасательный катер, на борту которого находятся она и супруга спортсмена Антонина. В поисках задействованы четверо сотрудников службы, один из которых ведет наблюдение через бинокль, двое работают в кабине, а еще один проверяет акваторию с кормовой части судна. Кроме того, в операции планирует принять участие вертолет.

О пропаже Свечникова стало известно ранее в тот же день: профессиональный пловец не сумел завершить дистанцию и исчез после того, как отплыл около 500–600 метров. По одной из версий, мужчина мог испытать судорогу ноги и быть унесенным течением. Заслуженный мастер спорта и рекордсмен мира Николай Скворцов допустил, что именно сильное течение могло стать причиной происшествия.

Супруга пропавшего спортсмена заявила о намерении запросить полное видео заплыва и обратиться в прокуратуру, чтобы получить официальный отчет о силах, привлеченных к поискам. Позднее власти Стамбула сообщили о начале расследования обстоятельств исчезновения россиянина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.68
-0.07 94.46
0.83
К тарологу или все же к астрологу: как связаны эти практики и в чем отлич...

Последние новости

22:55
Тайная свадьба: Агата Муцениеце вышла замуж за Петра Дрангу
22:40
Впервые в практике: разработан новый метод диагностики редкой болезни легких
22:30
Неизвестный вид людей: череп из Петралона оказался на полмиллиона лет старше
22:10
«Издеваетесь, что ли?» — Лера Кудрявцева о позднем материнстве
21:50
Водолазы начали поиски пропавшего в Босфоре россиянина Свечникова
21:40
Суд арестовал блогера Маркаряна по делу о реабилитации нацизма

Сейчас читают

Массовая драка произошла между жителями Северной Осетии и Ингушетии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака
Сложности Рыбам, Девам, Стрельцам, Близнецам: что принесет коридор затмений 7 — 21 сентября 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025