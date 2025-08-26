Танки Т-72Б3М сравняли с землей укрытие ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 28 0

Украиские боевики прятались в одном из полуразрушенных зданий поселка — скрыться не удалось.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Экипажи танков Т-72Б3М уничтожили места сосредоточения личного состава ВСУ

Российские силы уничтожили места сосредоточения личного состава ВСУ на красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

На предоставленных Минобороны РФ кадрах танковые экипажи Т-72Б3М мотострелкового соединения 8-й гвардейской общевойсковой армии, входящей в состав группировки «Центр», с закрытой огневой позиции нанесли удар по местам скопления боевиков ВСУ.

В ведомстве рассказали, что операторы разведывательных беспилотников обнаружили большое скопление националистов в одном из полуразрушенных зданий поселка и передали координаты цели танкистам. Они, в свою очередь, навели орудия и 125-мм осколочно-фугасными снарядами уничтожили вражеские объекты с расстояния свыше восьми километров.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.68
-0.07 94.46
0.83
Харизматичные Козероги, напряженные Рыбы: любовный гороскоп на сентябрь 2...

Последние новости

8:26
Останки молодого шерстистого мамонта нашли в Краснодарском крае
8:24
Микрофибра или влажные салфетки: что лучше справится с грязью в салоне авто
8:07
Жителей Петербурга предупредили о ливнях и грозах 26 августа
8:04
Харизматичные Козероги, напряженные Рыбы: любовный гороскоп на сентябрь 2025
7:48
Канцлер ФРГ призвал пересмотреть систему пособий в стране
7:30
Танки Т-72Б3М сравняли с землей укрытие ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Массовая драка произошла между жителями Северной Осетии и Ингушетии
Звезда «Секса в большом городе» Ким Кэтролл показала лицо без макияжа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025