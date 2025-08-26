Экипажи танков Т-72Б3М уничтожили места сосредоточения личного состава ВСУ

Российские силы уничтожили места сосредоточения личного состава ВСУ на красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

На предоставленных Минобороны РФ кадрах танковые экипажи Т-72Б3М мотострелкового соединения 8-й гвардейской общевойсковой армии, входящей в состав группировки «Центр», с закрытой огневой позиции нанесли удар по местам скопления боевиков ВСУ.

В ведомстве рассказали, что операторы разведывательных беспилотников обнаружили большое скопление националистов в одном из полуразрушенных зданий поселка и передали координаты цели танкистам. Они, в свою очередь, навели орудия и 125-мм осколочно-фугасными снарядами уничтожили вражеские объекты с расстояния свыше восьми километров.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

