«Лучшее место на Земле»: Денис Майданов рассказал, где чаще всего проводит отпуск

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Семья артиста поддержала его выбор.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Певец Майданов: Крым — лучшее место на Земле для отпуска

Заслуженный артист Российской Федерации Денис Майданов считает, что Крым — лучшее место на Земле. Таким мнением певец поделился с корреспондентом 5-tv.ru на главном светском событии лета — традиционной регате Radio Monte Carlo.

На мероприятие музыкант пришел вместе с женой Натальей и дочерью Владой. Отвечая на вопрос журналиста о том, как он провел отпуск, Денис Майданов сообщил, что не так давно вернулся из Крыма.

«Шикарно. Лучшее место на Земле. Мы Крым обожаем. Знаем его весь», — сказал артист.

Майданов поделился, что в период пандемии коронавируса он вместе с семьей провел на полуострове полтора месяца.

«Изучили его вдоль и поперек и, конечно, это кладезь», — подчеркнул артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что американский актер Марк Дакаскос оценил российскую столицу. Он уже бывал прежде в Москве.

