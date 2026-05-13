Роспотребнадзор усилил контроль на границе из-за хантавируса

Эфирная новость 37 0

На пунктах пропуска начала работать система «Периметр»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Роспотребнадзор усиливает контроль на границе из-за хантавируса. На пунктах пропуска заработала система «Периметр». Она позволяет быстро выявлять пассажиров с характерными симптомами.

Впрочем, вирусологи уверены: в России вероятность эпидемии ничтожна. Единственный переносчик вируса — карликовый рисовый хомяк — не водится в нашей стране.

Напомним, вспышка инфекции произошла на нидерландском круизном лайнере, который следовал из Южной Америки. Всемирная организация здравоохранения подтвердила 11 случаев заражения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что иммунолог Николай Крючков оценил риск пандемии из-за вспышки хантавируса как полностью отсутствующий. По словам эксперта, текущая ситуация не дает оснований говорить даже о локальных эпидемиях. Однако медики внимательно следят за ситуацией, так как нынешняя вспышка стала одной из самых крупных за последние годы, а ее особенность — нетипично широкая география.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+13° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
73.79
-0.51 87.38
-1.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:26
«Она очень счастлива»: Дана Борисова сообщила о появлении брата у дочери
14:19
Протаранили, вход но ничего не украли: в Британии разгромили ювелирный магазин
14:12
«Важнейшее событие»: Песков об оценке Путиным ракеты «Сармат»
14:09
Захарова назвала заявления Каллас о России выходящими за рамки мандата
14:02
Астрономическая сумма: на Украине назвали стоимость одного дня боевых действий
13:55
Магнитная буря обрушится на Землю в пятницу

Сейчас читают

Давление на Зеленского — «имитация Вашингтоном верности „духу Анкориджа“»
Умер актер из фильма «Кровавый спорт» Дональд Гибб
«Фанаты хотят большего»: «Форсаж» получит продолжение в виде четырех сериалов
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео