Роспотребнадзор усилил контроль на границе из-за хантавируса

Роспотребнадзор усиливает контроль на границе из-за хантавируса. На пунктах пропуска заработала система «Периметр». Она позволяет быстро выявлять пассажиров с характерными симптомами.

Впрочем, вирусологи уверены: в России вероятность эпидемии ничтожна. Единственный переносчик вируса — карликовый рисовый хомяк — не водится в нашей стране.

Напомним, вспышка инфекции произошла на нидерландском круизном лайнере, который следовал из Южной Америки. Всемирная организация здравоохранения подтвердила 11 случаев заражения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что иммунолог Николай Крючков оценил риск пандемии из-за вспышки хантавируса как полностью отсутствующий. По словам эксперта, текущая ситуация не дает оснований говорить даже о локальных эпидемиях. Однако медики внимательно следят за ситуацией, так как нынешняя вспышка стала одной из самых крупных за последние годы, а ее особенность — нетипично широкая география.

