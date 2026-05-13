Незнание — сила: возлюбленная Башарова была не в курсе его скандалов с избиениями

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Однако избранница актера насилие не поддерживает.

Что сейчас с Мартом Башаровым: личная жизнь и новая девушка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

Актриса Ася Борисова заявила, что не знала о скандалах Башарова с избиением жен

Актриса Ася Борисова призналась, что на момент начала романтических отношений с актером Маратом Башаровым она ничего не знала о его скандальном прошлом и многочисленных обвинениях в рукоприкладстве. Об этом она рассказала в эфире ТВ-шоу.

В рамках реалити-проекта артистка заявила, что после знакомства с актером не стала изучать статьи о нем в интернете или собирать слухи. По словам Борисовой, она предпочла довериться рекомендациям общих знакомых, которые охарактеризовали Башарова исключительно как достойного человека.

Сама Ася назвала своего спутника «вот такенным парнем» и подчеркнула, что в их паре царит полное доверие. Она отметила, что они сознательно избегают обсуждения старых конфликтов и драм, предпочитая не ворошить прошлый негативный опыт.

«Я не знаю, что было на самом деле. Мы никогда не поднимали эту тему, потому что что было, то было», — поделилась она своими мыслями.

Несмотря на такую позицию, актриса поспешила уточнить, что ее личное отношение к Марату не означает одобрения насилия. Она подчеркнула, что ни в коем случае не поддерживает те деяния, в которых ранее публично обвиняли ее возлюбленного бывшие супруги.

При этом сам Башаров в этом же шоу признался, что влюбился в Асю буквально с первого взгляда, почувствовав в ней родную душу.

Ранее бывшие жены Марата Башарова обвиняли в домашнем насилии. Актриса Екатерина Архарова утверждала, что после конфликта с актером попала в больницу.

Его третья жена Елизавета Шевыркова говорила, что он избивал ее и однажды сломал нос на глазах у их сына.

У Башарова есть дочь Амели от отношений с Елизаветой Круцко и сын Марсель от брака с Елизаветой Шевырковой.

