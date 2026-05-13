Суд в Москве запретил сайт с услугами проституток за оскорбление чувств верующих

По требованию прокуратуры Люблинский суд запретил ресурсы с рекламой интим-услуг, где показывали ролики с использованием религиозных образов. Об этом сказано в постановлении на портале судов общей юрисдикции Москвы.

«Установлено, что в свободном доступе размещены видеоролики порнографического характера, демонстрирующие сцены совершения действий сексуального характера с использованием образов церковных служителей», — написано в тексте постановления.

На этих сайтах можно было найти информацию о получении услуг интимного характера за деньги. Вход на ресурс не требовал никакой дополнительной регистрации, и ознакомиться с его содержанием мог любой желающий.

За умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порчу или уничтожение предусмотрена административная ответственность, отметили в суде.

Ранее 5-tv.ru писал, что мужчина установил камеру под столом коллеги и следил за ней. Злоумышленник не только вел скрытую съемку под юбкой пострадавшей, но и использовал современные технологии для психологического давления. Он отправил ей сгенерированное нейросетью изображение, где ее лицо было совмещено с обнаженным телом. Судебное разбирательство продолжается.

