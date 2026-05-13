Украинских врачей-беженцев лишили лицензии на работу в Польше

В стране истек двухлетний льготный период для врачей-беженцев, большинство из которых — граждане Украины.

В Польше полторы сотни иностранных врачей лишились лицензий из-за незнания языка.

В стране истек двухлетний льготный период для врачей-беженцев, большинство из которых — граждане Украины. Местные СМИ сообщают, что в ближайшие дни проверки могут затронуть сотни других специалистов. Потерявшим работу может грозить депортация на родину.

При этом ситуация в системе здравоохранения Польши может резко ухудшиться. Многие иностранные специалисты закрывали дефицит кадров, особенно актуальный для больниц в селах и региональных клиник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирландия намерена до конца 2026 года вернуть на Украину около 16 тысяч человек, прибывших в страну после 2022 года. Министр по вопросам миграции Колм Брофи заявил, что действующая система требует пересмотра: эти люди находились на государственном обеспечении с момента прибытия, и ни одно другое государство ЕС не предоставляет им таких условий.

В кабмине обсуждается прекращение действия директивы о временной защите беженцев либо ее корректировка. С февраля 2022 года временную защиту в Ирландии получили свыше 125 тысяч украинцев, им предоставлялись социальные выплаты и жилье за счет бюджета и средств налогоплательщиков.

