Мобилизованный скончался прямо в здании ТЦК на Украине

Инцидент произошел в городе Ровно.

А на западе Украины разгорелся скандал из-за гибели мобилизованного прямо в здании ТЦК. Его схватили прямо на улице в городе Ровно, отвезли в военкомат, а через три дня он был уже в морге.

Брать ответственность за трагедию военкомы отказались. По их словам, мужчина умер от сердечной недостаточности. И на медкомиссию отправился, якобы, добровольно.

Но вопросы остаются. К примеру, о работе врачей, которые успели признать покойного годным к службе, несмотря на проблемы со здоровьем.

