Прямо на кладбище: в Черкассах сотрудники ТЦК напали на священника после похорон

На батюшку напали сразу после похорон.

Фото, видео: Julian Stratenschulte/ТАСС; 5-tv.ru

В Черкассах сотрудники ТЦК напали на священника на кладбище

Украинские военные атакуют собственных граждан во все более неожиданных локациях.

Это кадры из Черкасс. Там сотрудники ТЦК устроили засаду прямо на кладбище, а своей целью выбрали священника.

Местные жители утверждают, что силовики набросились на священнослужителя сразу после похорон. Батюшку волокли по земле и наносили удары, чтобы он не мог сопротивляться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве сотрудники ТЦК заметили жителя возле дороги и попытались быстро затолкать его в машину. Мужчина отчаянно сопротивлялся, и силовики не смогли полностью затолкать его в автомобиль — машина уехала с открытой дверью и ногами мобилизованного, торчащими наружу.

На Украине задумали провести ребрендинг ТЦК, сотрудников которых уже давно окрестили «людоловами».

Мужчинам на Украине уже давно небезопасно появляться на улицах. На фоне нехватки личного состава звучат предложения отправить на фронт госслужащих, а также снизить призывной возраст (сейчас с 25 лет) до 23 или даже 18 лет.

