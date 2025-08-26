Россиян предупредили о волне обострений психических расстройств через 10-20 лет

Мария Щелканова
Мария Щелканова

Работы у врачей-психиатров станет больше.

Тревожный мир: что ждет психику человека в будущем

Фото: 5-tv.ru

Врач-психиатр Казанцев: пациентов у психиатров станет больше через 10-20 лет

Случаев обострения психических расстройств через 10-20 лет будет больше. Таким мнением с Life.ru поделился врач-психиатр Алексей Казанцев.

По словам эксперта, климатические изменения и ситуация в мире провоцируют большой стресс для человеческого организма.

«Календарь психиатра через 10–20 лет будет выглядеть еще более насыщенным и загруженным — тревожная обстановка во всем мире растет. Также нельзя не отметить смену климата, глобальное потепление, ведь погода очень влияет на организм — чем сильнее меняется климат, тем больше пациентов», — поделился Казанцев.

Психиатр напомнил, что у некоторых психотипов отмечается врожденная тревожность. В связи с этим необходимо обращаться к психотерапевтам, клиническим психологам. Есть различные психологические и дыхательные практики, уточнил эксперт, чтобы подружиться с окружающим миром.

«Многие считают, что обострение происходит только весной и осенью, но это не так, очень влияет именно общее течение климата», — добавил Казанцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как побороть апатию и вялость.

