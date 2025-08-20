«Будто ничего не чувствует»: как побороть апатию и вялость

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив

К подавленному состоянию нередко приводят пережитые стрессы и травмы.

Фото, видео: 5-tv.ru

Психолог Галич: отсутствие чувств — признак клинической депрессии

В отдельные периоды жизни почти все люди сталкиваются с ощущением отсутствия чувств. О том, почему такое происходит и как с этим бороться, подробнее в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказала кандидат психологических наук, психотерапевт, психолог и директор Высшей школы интегративной психологии Татьяна Галич.

«Бывает такое, что человек будто ничего не чувствует. То есть он говорит о том, что я ничего не чувствую, у меня нет эмоций, они как будто бы все пропали. Такого, конечно же, не может быть, потому что чувства, лимбическая система, вообще эмоции — это одна из главных связей с миром, и они нужны нам для того, чтобы вовремя реагировать, правильно принимать решения, выбирать варианты событий», — пояснила специалист.

По словам эксперта, если наступает ощущение внутренней пустоты, это означает, что разорвалась определенная связь, из-за чего эмоциональные сигналы не доходят до сознания.

Такое может происходить по ряду причин. Одна из них связана с физическим здоровьем человека.

«Нехватка медиаторов, либо какие-то нарушения биохимии нашей нервной системы и мозга приводит к тому, что сбивается цепочка передач, поэтому происходят такие вещи, и часто это признаки клинической депрессии», — отметила психолог.

В таком случае важно понимать, что это состояние не является обычной грустью, поскольку реакция на окружающий мир во всех его проявления вовсе отсутствует.

Другим триггером к такому самоощущению нередко становятся пережитые стрессы и травмы. В подобные моменты психика входит в сберегательный режим, чтобы мозг сумел восстановиться.

«Это все работает как некий механизм, который не дает нашему сознанию соприкоснуться со всей тяжестью произошедшего и таким образом сохранить себя», — подчеркнула собеседница.

Как справиться с безэмоциональным состоянием

Главный способ пережить такой этап — дать психике время, чтобы она пришла в порядок и перезагрузилась. Для этого необходимо выспаться, прийти в себя.

«Первое — это просто признать проблему. Без какого-то осуждения, без попытки как-то себя заклеймить», — добавила Галич.

Также можно обратиться к специалисту, чтобы тот помог разобраться с недугом.

«Это может быть и психолог, это может быть психиатр или психотерапевт, потому что иногда здесь потребуется еще и медикаментозная коррекция», — сказала эксперт.

Рекомендовала собеседница и самостоятельно помогать себе. Среди таких способов самопомощи — ведение дневника чувств и практика медиации, а также упражнения на развитие гибкости, йога, пилатес.

«Желательно поделиться, найти поддержку, обратиться к специалистам, и тогда чувствительность будет восстановлена», — заключила Галич.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как справиться с рассеянностью.

