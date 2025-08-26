«Ребенок подвергается харассменту»: Боня про обвинения блогера о жизни ее дочери

Виктория Боня опровергла обвинения Антона S. в адрес ее дочери про кражу вещей

Экс-ведущая Виктория Боня прокомментировала слова блогера Антона Суворкина, более известного как Антона S., который раскрыл подробности жизни ее 13-летней дочери Анджелины у себя на YouTube-канале.

По его словам, Боня не уделяет достаточно внимания воспитанию ребенка, которая якобы растет практически одна: до нее нет дела ни маме, ни папе.

Кроме того, со слов блогера, девочка часто ворует одежду у своих подруг и успела нажить дурную репутацию.

Боня не оставила эти заявления без ответа и сняла видео, где опровергла все обвинения и пригрозила Суворкину блокировкой на платформе. Она также призвала подписчиков отправлять жалобы на его канал.

«Мой несовершеннолетний ребенок подвергается абьюзу, харассменту, вранью. <…> Это все неправда», — говорит Боня.

Блогер пришла к выводу, что Суворкин намеренно хочет испортить Анджелине репутацию.

«Она (Анджелина. — Прим. ред.) сегодня плакала, просто она сильная. При мне, при камере она никогда не покажет эмоции, но сегодня я просто с ней разговаривала половину дня. Это ничтожество нужно заблокировать», — заявила Виктория в Telegram-канале.

Ведущая утверждает, что из-за этого скандала у Анджелины начались проблемы в общении со сверстниками. По ее словам, дети смеются над ее дочерью и присылают ей то скандальное видео.

Анджелина — единственная дочь Виктории от бизнесмена Алекса Смерфита. Девочка родилась и выросла в Монако, и в последние годы все чаще появляется в социальных сетях матери. Боня активно делится моментами из их совместной жизни, показывая, как взрослеет ее дочь.

Особую популярность получили ролики Виктории и Анджелины в соцсетях. В них мать и дочь обсуждают проблемы подростков, макияж, моду и недопонимания между поколениями. Эти видео быстро набрали просмотры, а некоторые блогеры даже стали снимать пародии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Боня пригласила Шаляпина в Монако. Телеведущая живет с дочерью в княжестве с 2011 года.

