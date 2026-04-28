«Помешан на пиаре»: дочь Даны Борисовой о причинах расставания с парнем

Дочь Даны Борисовой обвинила своего экс-возлюбленного в абьюзе

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина Аксенова обвинила своего экс-возлюбленного, продюсера Артура Якобсона, в абьюзе. О своих отношениях девушка рассказала в интервью 5-tv.ru перед показом модельера Джемала Махмудова.

По ее словам, Артур заставлял Полину давать комментарии о нем самом. Она также призналась, что бывший парень напрашивался на вечеринки с ней и мог до утра читать статьи и комментарии о паре. При этом мужчина считал, что в разрыве отношений виновата именно девушка.

«В ночи, когда я хочу уже спать, он смотрит видео и статьи, которые про нас писали. Читает каждый комментарий. Человек помешан на пиаре и не может остановиться», — отметила девушка.

Сама Дана, которая тоже была на мероприятии, подчеркнула, что Якобсон страдал «старческими заморочками» и пытался перевоспитывать Полину и навязать ей свои взгляды. Кроме того, она заявила о попытках психологического насилия.

Отношения дочери Борисовой с продюсером продлились несколько месяцев, пара рассталась в начале января этого года. Артур был старше Полины на 17 лет. Дана неоднократно критиковала девушку за выбор партнера, из-за чего в их семье случались скандалы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Полина из-за обострения психического расстройства оказалась в психиатрической клинике. Девушка добавила, что ее состояние ухудшилось из-за беспечного образа жизни.

