Эта строчка из песни Высоцкого лучше всего описывает ситуацию с произволом по отношению к дипломатам из РФ.

Захарова ответила на слова главы МИД Чехии о дипломатах РФ цитатой Высоцкого

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Захарова ответила на слова главы МИД Чехии о российских дипломатах

Если будет введен запрет на свободное передвижение дипломатов из России по Евросоюзу, то европейские дипломаты в РФ будут «подседланы и стреножены». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС, приведя строчку из песни Владимира Высоцкого «Бег иноходца».

«Значит, по меткому выражению Высоцкого, их дипломаты будут „подседланы и стреножены“ в ответ», — сказала Захарова.

До этого глава МИД Чехии Ян Липавский предложил ограничить свободное передвижение дипломатов из РФ по странам Шенгенской зоны.

Уже в конце этой недели главы МИД ЕС обсудят этот вопрос на неформальном саммите с главой европейской дипломатии Кайей Каллас.

При этом запрет на свободное передвижение российских дипломатов может появиться уже в 19-м, новом пакете антироссийских санкций от ЕС.

Ранее 5-tv.ru писал, что Словакия и Венгрия возмущены действиями Украины. Ситуация вокруг нефтепровода «Дружба» обострила конфликт Будапешта и Братиславы с Киевом.

Президента Украины Владимира Зеленского вообще мало интересуют проблемы европейцев. Понятно, что он не должен задумываться об экономике той же Германии. Но вот подрывать нефтепровод «Дружба», который питает Венгрию и Словакию, точно не стоило. Ведь именно из этих стран Украина получает и электроэнергию, и топливо.

