Трамп опубликовал изображение с намеком на продолжение операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп разместил в социальной сети Truth Social изображение с намеком на возможное продолжение военной операции против Ирана.

Опубликованная картинка представляет собой карту Ближнего Востока, на которую наложены полосы и звезды американского флага. В центре изображения показана территория Ирана, на которую со всех сторон направлены красные стрелки.

Под картинкой нет никакого комментария американского лидера.

Днем ранее Трамп призвал Иран поторопиться с заключением сделки с США, напомнив про то, что «часики тикают». В противном случае американский лидер пригрозил полным уничтожением исламской республики.

До этого американский лидер заявлял, что Вашингтон отклонил предложенный Тегераном поэтапный план завершения конфликта. В интервью израильскому телеканалу Kan News 3 мая президент отметил, что инициатива Ирана неприемлема, хотя страна и выражает желание договориться.

Трамп подчеркнул, что не может согласиться с рядом условий, но при этом выразил удовлетворение ходом кампании и морской блокадой исламской республики.

В тот же день глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что США передали Ирану свои предложения по урегулированию через Пакистан, отметив, что эти инициативы не затрагивают ядерную программу страны.

