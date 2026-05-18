На юге Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2
Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Об этом сообщило агентство Синьхуа, ссылаясь на Китайский центр сейсмических сетей (CENC).
Эпицентр находился в районе Люнань города Лючжоу, который расположен в 216 километрах от столицы автономного района Нанкин.
Землетрясение зафиксировано в воскресенье, 17 мая, в 19:21 по московскому времени. Очаг залегал на глубине восьми километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не приводится.
В ночь на 17 мая по московскому времени землетрясение магнитудой 6,0 произошло в 57 километрах от побережья островного государства Антигуа и Барбуды в восточной части Карибского моря и 147 километрах от города Бас-Тер на острове Гваделупа. Очаг землетрясения располагался на глубине 69 километров.
В марте в центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр находился примерно в 46 километрах к северо-западу от города Токат и в 21 километре к востоку-востоку от Эрбаа. Очаг залегал на глубине шести километров.
