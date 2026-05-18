На юге Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 18 0

Очаг залегал на глубине восьми километров.

Землетрясения в Китае — последние новости

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Об этом сообщило агентство Синьхуа, ссылаясь на Китайский центр сейсмических сетей (CENC).

Эпицентр находился в районе Люнань города Лючжоу, который расположен в 216 километрах от столицы автономного района Нанкин.

Землетрясение зафиксировано в воскресенье, 17 мая, в 19:21 по московскому времени. Очаг залегал на глубине восьми километров.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не приводится.

В ночь на 17 мая по московскому времени землетрясение магнитудой 6,0 произошло в 57 километрах от побережья островного государства Антигуа и Барбуды в восточной части Карибского моря и 147 километрах от города Бас-Тер на острове Гваделупа. Очаг землетрясения располагался на глубине 69 километров.

В марте в центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр находился примерно в 46 километрах к северо-западу от города Токат и в 21 километре к востоку-востоку от Эрбаа. Очаг залегал на глубине шести километров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+24° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
Прическа на удачу и деньги: лунный гороскоп стрижек на лето 2026 для знак...

Последние новости

1:51
На юге Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2
1:31
Готовая еда — ключ к настроению: доставка продуктов облегчает симптомы депрессии
1:13
«Не рвусь ни в какие в бани»: Матросов о счастье многодетного отца
0:53
«Завещать еще рано»: Андреев о хитах «Иванушек»
0:32
«Ненавижу спорт»: Лолита о ЗОЖ
0:14
Скандал в суде: женщина родила ребенка, будучи прикованной наручниками к скамье

Сейчас читают

ФК «Зенит» стал 11-кратным чемпионом России по футболу
Скандал в суде: женщина родила ребенка, будучи прикованной наручниками к скамье
«Двойка — не трагедия»: как научить ребенка не бояться плохих оценок
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео