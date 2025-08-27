Украинского фаната «ПСЖ» выгнали со стадиона во время матча из-за флага

Украинского болельщика выгнали со стадиона во время матча второго тура чемпионата Франции по футболу между «Пари Сен-Жермен» и «Анже». Причиной стал флаг Украины. Об этом сообщает RMC Sport.

Игра между «ПСЖ» и «Анже» проходила 22 августа в Париже. Победу одержали парижане со счетом 1:0. Отмечается, что болельщик купил перед матчем шарф парижского клуба и отправился на трибуны, обернувшись украинским флагом. Охранники просили его четыре раза убрать флаг.

Уточняется, что украинец назвал себя «военнослужащим ВСУ в отпуске», а затем пытался объяснить, что таким образом пытается поддержать украинского защитника, играющего за «ПСЖ», Илью Забарного.

Не зная французского языка, фанат пытался объяснить значение трезубца, показывая им картинки на телефоне. Болельщик сообщил, что в итоге его попросили убрать флаг из-за требования руководства «ПСЖ». В ответ на это он выбросил шарф парижского клуба и ушел со стадиона.

В клубе уточнили, что болельщикам разрешено демонстрировать на стадионе национальные флаги игроков, но если те не имеют символику, которую сложно интерпретировать. Фаната не допустили на стадион из-за того, что он отказался сдать флаг на хранение.

За «ПСЖ» играют российский вратарь Матвей Сафонов, который стал победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов. В клубе состоит и украинский защитник Илья Забарный. Известно, что последний прежде отказывался переходить во французский клуб из-за наличия в его составе футболиста из России.

