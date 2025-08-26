Кто написал «Муму»? Футболистов хотят обязать читать книги

В РФ футболистов хотят обязать читать книги

Министерство спорта займется интеллектуальной подготовкой российских футболистов. С такой неожиданной инициативой сегодня выступил министр, и его идея понятна. Ведь футбол в нашей стране — самый популярный вид спорта, болеют за него миллионы.

Следовательно, игроки обретают большую популярность и могут влиять на общественное мнение. А вот образования, в отличие от физической подготовки, многим не хватает. В этом убедился корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Было у отца три сына: двое умных, а один футболист. Этой шуточке уже лет 60, а то и больше. Почему под огонь попали именно футболисты — загадка, такое же и про слесаря можно сказать. Но все новые поколения игроков в ножной мяч поддерживают огонь в этой печке иронии.

— Кто написал «Муму»?

— Забыл. Этот… Лермонтов.

— Спросили столицу США у одного (футболиста. — Прим. ред.). Ответ последовал такой: столица США — Великобритания.

И вот в недрах Минспорта зародилась справедливая мысль, что так больше нельзя. Нужно, чтобы помимо футбола игроки, цитата, «транслировали смыслы».

«Может быть, перечень книг утвердим, которые брать перед матчем, читать на сборах. Еще какую-то, может быть, полезную для них информацию будем давать. Они должны расти не только на поле», — сказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Никто не против культуры. Да и век футболистов короток. Завершил карьеру — что делать? Можно в блогеры пойти. Там, правда, тем более желательно транслировать смыслы.

«Мне 37 лет, что мне почитать из литературы, из классики? Я увлекаюсь психологией, но классику вообще не читал», — спросил бывший футболист Дмитрий Тарасов.

«Букварь», — съязвила его жена Анастасия Костенко.

«Спасибо, Анастасия, букварь пусть дети читают», — ответил Тарасов.

«Наверное, „Лолита“. Набокова», — добавила учительница.

«Не певица?» — пошутил Тарасов.

«Нет, там посерьезнее», — уточнила учительница.

Начинать, наверное, стоит с чего-то попроще. Блогер Тарасов уже начал.

«Есть такой стереотип, что футболисты все тупые. Я с этим не согласен, и этот миф нужно развивать», — сказал он.

Стоп, зачем же его развивать?

«И вообще, чтобы его больше не было», — продолжил он.

А, развеивать. Понятно.

«Спортсмен — он должен быть образованным, умным, воспитанным. А это только идет от того, что если мы много читаем. Спорт он не вечен, и нужно быть не только спортивно физически сильным, но еще и умным именно головой», — заключил свою мысль Дмитрий Тарасов.

Но «умным именно головой» быть сложно, если у тебя вместо школы тренировки с утра до вечера. Кто хочет, к чтению приходит позже и исключительно сам. Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин, например. Изучил Кастанеду, Ницше и Фромма. Новая инициатива его удивляет.

«Для чего это делается? Следующий шаг будет какой? Мы будем присуждать звания и разряды на основании тестов по литературе? Если мы будем всех заставлять, теперь по-другому и не скажешь, читать одни и те же книги, вряд ли что-то из этого получится», — сказал бывший футболист Алексей Игонин.

Заставить читать трудно даже школьника, если он сам не хочет. Тем более поди заставь половозрелого человека, который прилично зарабатывает и без этих скучных книг. Дело не в деньгах. В том, что обязывать уже поздно.

«Такие вещи, конечно, надо делать не уже для готовых футболистов, но, скажем, детских и юношеских спортивных школ. Раньше такие вещи привязывали, например, к обучению в общеобразовательных школах. То есть как ты учишься, так ты и тренируешься», — выразил свое мнение спортивный обозреватель Александр Кузмак.

Впрочем, идея Минспорта — пока лишь идея. Вероятно, будут долго согласовывать. А там, глядишь, и новые воспитанники футбольных академий подрастут. Но на список литературы взглянуть было бы интересно. Вдруг и мы из него чего-то не читали?

