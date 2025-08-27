«Кладбище затонувших кораблей»: старинный парусник нашли на дне Финского залива

Трехмачтовый английский торговый барк затонул примерно во второй половине XIX.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

Английский парусник середины XIX века нашли на дне Финского залива

Иностранное судно обнаружили на дне Балтийского моря. Трехмачтовый английский торговый барк затонул во второй половине XIX. Известно его название, а значит, можно выяснить полную историю, а главное, что было на борту и следует ли дальше продолжать исследования. Корреспондент «Известий» Александр Тузиков поговорил с теми, кто первый увидел старинный парусник спустя целый век после его исчезновения.

Уникальные кадры найденного на глубине Финского залива английского парусника оказались в распоряжении «Известий». Водолазы со всех сторон обследуют морское судно и не скрывают эмоций от находки.

Восторг специалистов понятен — они искали на дне старый торпедный катер, а наткнулись предположительно на торговый барк XIX века. На колоколе, который не съела за столько лет ржавчина, отчетливо читается: «Год постройки 1858». Название корабля Standard и надпись Port tack, что означает «левый галс».

«Осмотрев палубы, мы поняли, что это трехмачтовый барк, скорее всего, английской постройки. А вот обстоятельства гибели не понятны: внешне корпус целый, мачта обломана и отсутствует перо руля», — сказал руководитель международной подводно-поисковой экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» Константин Богданов.

Версий у исследователей много — во время движения парусник мог столкнуться с другим кораблем или сесть на мель. А вот что точно можно сказать — на строительство судна было потрачено немало. Достаточно взглянуть на носовую часть корпуса, украшенную резным орнаментом, или на тот же самый колокол — буквы объемные, это даже не гравировка.

«Мы за 12 лет работы видели много разных кораблей, но такое, честно, впервые. Это очень красивые обводы, это сохранившиеся литеры. С другой стороны, сейчас сложно его реконструировать, потому что на нем сети рыбаки цепляли и надстройки разрушены», — сказал руководитель международной подводно-поисковой экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» Константин Богданов.

Парусник, вероятнее всего, двигался с углем или камнем в сторону Петербурга. Об этом свидетельствует тот факт, что найден он на фарватере возле острова Сескар — в ста километрах от Петербурга. В XIX веке судоходство на Балтике было активным — маршруты связывали нашу страну с Англией, Голландией и Америкой.

«Балтика — это вообще кладбище затонувших кораблей. Нигде кораблей, наверное, столько, как в Балтике. Вернее, они тонули, но они мало где сохранятся. А Балтика — единственное море, где сохраняется дерево», — сказал член Русского географического общества Александр Ингилевич.

Балтийское море давно привлекает археологов. Теперь их ждет немало работы. Сами поисковики намерены сделать 3D-модель парусника, чтобы ответить на все вопросы о затонувшем корабле.

 

