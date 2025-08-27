«Кладбище затонувших кораблей»: старинный парусник нашли на дне Финского залива

Английский парусник середины XIX века нашли на дне Финского залива

Иностранное судно обнаружили на дне Балтийского моря. Трехмачтовый английский торговый барк затонул во второй половине XIX. Известно его название, а значит, можно выяснить полную историю, а главное, что было на борту и следует ли дальше продолжать исследования. Корреспондент «Известий» Александр Тузиков поговорил с теми, кто первый увидел старинный парусник спустя целый век после его исчезновения.

Уникальные кадры найденного на глубине Финского залива английского парусника оказались в распоряжении «Известий». Водолазы со всех сторон обследуют морское судно и не скрывают эмоций от находки.

Восторг специалистов понятен — они искали на дне старый торпедный катер, а наткнулись предположительно на торговый барк XIX века. На колоколе, который не съела за столько лет ржавчина, отчетливо читается: «Год постройки 1858». Название корабля Standard и надпись Port tack, что означает «левый галс».

«Осмотрев палубы, мы поняли, что это трехмачтовый барк, скорее всего, английской постройки. А вот обстоятельства гибели не понятны: внешне корпус целый, мачта обломана и отсутствует перо руля», — сказал руководитель международной подводно-поисковой экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» Константин Богданов.

Версий у исследователей много — во время движения парусник мог столкнуться с другим кораблем или сесть на мель. А вот что точно можно сказать — на строительство судна было потрачено немало. Достаточно взглянуть на носовую часть корпуса, украшенную резным орнаментом, или на тот же самый колокол — буквы объемные, это даже не гравировка.

«Мы за 12 лет работы видели много разных кораблей, но такое, честно, впервые. Это очень красивые обводы, это сохранившиеся литеры. С другой стороны, сейчас сложно его реконструировать, потому что на нем сети рыбаки цепляли и надстройки разрушены», — сказал руководитель международной подводно-поисковой экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» Константин Богданов.

Парусник, вероятнее всего, двигался с углем или камнем в сторону Петербурга. Об этом свидетельствует тот факт, что найден он на фарватере возле острова Сескар — в ста километрах от Петербурга. В XIX веке судоходство на Балтике было активным — маршруты связывали нашу страну с Англией, Голландией и Америкой.

«Балтика — это вообще кладбище затонувших кораблей. Нигде кораблей, наверное, столько, как в Балтике. Вернее, они тонули, но они мало где сохранятся. А Балтика — единственное море, где сохраняется дерево», — сказал член Русского географического общества Александр Ингилевич.

Балтийское море давно привлекает археологов. Теперь их ждет немало работы. Сами поисковики намерены сделать 3D-модель парусника, чтобы ответить на все вопросы о затонувшем корабле.

