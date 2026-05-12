«Жизнь предоставляет выбор»: верит ли Сапрыкин в судьбу

Актер Сапрыкин: человек — сам творец своего счастья

Актер Максим Сапрыкин убежден, что судьба человека зависит только от него самого и его выбора. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере драмы «Чужой звонок» в рамках 48-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ).

«Человек — сам творец своего счастья <…> Мне кажется, жизнь постоянно тебе предоставляет выбор, а вот в зависимости от своего решения ты куешь свою судьбу», — сказал он.

При этом многие события в жизни меняют человека. Если это какие-то отрицательные события, то нужно просто это пережить и оставить в прошлом, считает актер.

«Я за то, чтобы думать в эту секунду и жить настоящим», — сказал Сапрыкин.

