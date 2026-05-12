«Все четко»: «угольный путешественник» из Екатеринбурга успешно вернулся домой

Угольный путешественник из Екатеринбурга Дмитрий Климов вернулся домой

«Угольный путешественник» из Екатеринбурга Дмитрий Климов, который после вечеринки очнулся в грузовом вагоне с углем, вернулся домой и вышел на работу. Об этом он рассказал в соцсетях.

Парень решил записать видео, чтобы заверить своим подписчиков, что он в порядке.

«Друзья всем привет. Кто за меня переживает, вы не волнуйтесь, все четко, я дома, добрался. Все хорошо. Работаем по классике. Давайте, все на связи», — сказал он в новом видео.

Как заверял до этого Дмитрий, все началось еще в ночь с 8 на 9 мая, когда он пошел в местный бар. Он помнил, что утром ему нужно было вставать на работу, поэтому после вечеринки он решил пройтись пешком, чтобы немного «проветриться». Но каким-то образом вместо того, чтобы попасть домой, он оказался в товарном поезде с углем. Как это могло произойти, парень не помнит.

С собой у него был только телефон. Именно с него он начал записывать видеосообщения друзьям и рассказывать о своих приключениях. На тот момент он не знал еще куда едет. В итоге судьба занесла его в Тюмень. Оказалось, что Дмитрий уехал за 300 километров от дома.

На видео из его соцсетей молодой человек был весь измазан углем, а на лице было полное непонимание происходящего. Ролик набрал миллионы просмотров за считанные часы. Вместе с публикой этой историей заинтересовалась также транспортная прокуратура.

