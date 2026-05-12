В Петербурге умерла ученый секретарь Эрмитажа Мариям Дандамаева

Анастасия Антоненко
За десятилетия работы в музее она показала себя как глубокий и увлеченный исследователь с исключительным чувством ответственности перед наукой и культурой.

Фото: Государственный Эрмитаж

В Петербурге умерла ученый секретарь Государственного Эрмитажа Мариям Магомедовна Дандамаева, известный историк-востоковед, кандидат исторических наук. Ей было 69 лет, более 40 из которых она посвятила отделу Востока. Об этом сообщила пресс-служба музея.

«Для коллег Мариям Магомедовна была не только выдающимся ученым и безупречным профессионалом, но и человеком редкой душевной щедрости, благородства и такта», — говорится в публикации.

Мариям Магомедовна запомнилась коллегам как блестящий специалист в области ассириологии. За десятилетия работы в Эрмитаже она показала себя как глубокий и увлеченный исследователь с исключительным чувством ответственности перед наукой и музеем.

Коллектив музея выразил искренние соболезнования родным и близким умершей и назвал ее смерть масштабной потерей для науки и культуры.

Мариям Дандамаева с 1982 года была зачислена в аспирантуру Государственного Эрмитажа, после чего ее взяли в штат Отдела Востока.

Много лет она была хранителем коллекций памятников Древнего Востока, Латинской Америки, в том числе греческих и коптских папирусов, а также одной из лучших в мире коллекций сасанидского серебра (сосудов и блюд эпохи Сасанидов).

Кроме того, она занималась исследованиями в области ассириологии, благодаря ее труду музей провел ряд значимых конференций и мероприятий, а также опубликовал ее научные работы. В 2003 году она заняла пост ученого секретаря музея.

В это же день, 12 мая, в Москве умер бывший главный редактор журнала «Эхо планеты» Валентин Василец. Ему было 90 лет. Издание было посвящено международной и внутренней политике, экономике, культурной жизни и спорту.

