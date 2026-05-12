Дональд Трамп допустил визит в Россию в этом году

Евгения Алешина

Американский лидер готов сделать все необходимое для этого.

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп допустил, что может посетить Россию в этом году. Об этом он заявил, отвечая на вопрос ТАСС во время общения с журналистами у Белого дома.

«Это возможно», — заявил американский лидер в ответ на вопрос о возможности поездки в РФ в этом году.

Трамп добавил, что готов сделать все необходимое для этого. Он верит, что вместе стороны смогут урегулировать украинский конфликт, и он уже близится к завершению. Американский политик напомнил, что он положил конец уже восьми войнам.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп собрался присоединить Венесуэлу к США. Ранее американский лидер рассматривал аналогичный сценарий в отношении Канады. Согласно данным корреспондентов, американский лидер всерьез прорабатывает этот вопрос, руководствуясь экономическими интересами. Главным стимулом для такого радикального расширения границ США Трамп назвал богатейшие запасы венесуэльской нефти, стоимость которых оценивается примерно в 40 триллионов долларов.

