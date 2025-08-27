Не Дубай? Киркоров назвал будущее место обучения своих детей

Филипп Киркоров планирует провести День знаний со своими детьми

Народный артист России Филипп Киркоров поделился ближайшими перспективами времяпровождения со своими наследниками — Мартином и Аллой-Викторией, пишет 7Дней.ru.

Певец признался, что его ближайший и редкий выходной выпадает на День знаний — 1 сентября, поэтому он планирует провести этот день со своими детьми.

«Папа проводит в школу 1 сентября. Наконец-таки 1 сентября у меня свободно в этом году!» — отметил Киркоров.

Для исполнителя оказался радостным тот факт, что он сможет проводить сына и дочь в школу. Однако учиться дети будут уже в России в отличие от прошлого года, когда они получали знания в частном образовательном учреждении в ОАЭ. За границу звездный родитель отправлял свои чада, чтобы, как он сам признавался, защитить от скандалов и слухов.

Начало учебного года может стать для наследников исполнителя не таким приятным, как для их именитого отца, ведь они переживают переходный возраст и теперь вынуждены вливаться в новый коллектив, привыкая к изменениям.

При этом Филипп Бедросович подчеркнул, что к занятиям школьники уже готовы, так как об этом позаботились его помощники и крестная детей.

«Уже купили форму. Я знаю, что помощница занимается тем, что покупает все к школе. Крестная наша занимается этим», — заключил Киркоров.

