«Мне больше гадостей пишут»: дочь Киркорова переживает трудности на чужбине

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 49 0

Дочери Киркорова заблокировали аккаунт в социальной сети

Дочь измученного болезнью Киркорова переживает трудности на чужбине

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Алле-Виктории предстоит провести еще как минимум год в чужой стране.

Дочери народного артиста РФ Филиппа Киркорова приходится непросто за границей. Из недавних происшествий — блокировка аккаунта в социальных сетях, пишут 7Дней.ru.

В следующем году Алла-Виктория закончит свою учебу за границей. С отцом девочка не может видеться по ряду причин. Наиболее значимые из них — расстояние, плотный график артиста, а в последнее время еще и проблемы со здоровьем. Киркоров восстанавливается после болезни, так что поддержать Аллу-Викторию не может.

А времена у нее непростые — недавно ее аккаунт в одной из социальных сетей заблокировали. Если точнее, закрыли комментарии к видео. Причина неизвестна, однако, учитывая любовь Аллы-Виктории к публикации эксцентричного контента, такой исход был предсказуем.

Сама девочка уверяет, что вела себя прилично, однако периодически была вынуждена отбиваться от хейтеров. Пользователи Сети советуют дочери артиста не переживать — через сутки доступ к комментариям должен восстановиться.

«Если бы я гадости писала, то мне бы бан не только на один день дали. Мне больше гадостей пишут», — прокомментировала ситуацию сама Алла-Виктория.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Киркоров встретился с Игорем Крутым после своего ожога.

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