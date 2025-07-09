«Мне больше гадостей пишут»: дочь Киркорова переживает трудности на чужбине

Алле-Виктории предстоит провести еще как минимум год в чужой стране.

Дочери народного артиста РФ Филиппа Киркорова приходится непросто за границей. Из недавних происшествий — блокировка аккаунта в социальных сетях, пишут 7Дней.ru.

В следующем году Алла-Виктория закончит свою учебу за границей. С отцом девочка не может видеться по ряду причин. Наиболее значимые из них — расстояние, плотный график артиста, а в последнее время еще и проблемы со здоровьем. Киркоров восстанавливается после болезни, так что поддержать Аллу-Викторию не может.

А времена у нее непростые — недавно ее аккаунт в одной из социальных сетей заблокировали. Если точнее, закрыли комментарии к видео. Причина неизвестна, однако, учитывая любовь Аллы-Виктории к публикации эксцентричного контента, такой исход был предсказуем.

Сама девочка уверяет, что вела себя прилично, однако периодически была вынуждена отбиваться от хейтеров. Пользователи Сети советуют дочери артиста не переживать — через сутки доступ к комментариям должен восстановиться.

«Если бы я гадости писала, то мне бы бан не только на один день дали. Мне больше гадостей пишут», — прокомментировала ситуацию сама Алла-Виктория.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Киркоров встретился с Игорем Крутым после своего ожога.