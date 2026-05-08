«Преклоняюсь перед педагогами»: Порошина об обучении дочери в театральном

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 50 0

По стопам звездной мамы пошли сразу двое ее детей.

Кто из дочерей Порошиной стал актрисами

Фото: legion-media/Persona Stars/053

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мария Порошина удивлена уровнем образования нового поколения актеров

Актриса Мария Порошина удивлена уровнем подготовки нового поколения артистов. Об этом звезда заявила в беседе с 7Дней.ru после личного присутствия на экзамене одной из своих дочерей в театральном колледже.

Порошина с большим интересом следит за тем, как развивается современное кино, и радуется, что молодые актеры не боятся экспериментов. Особенно пристально Мария наблюдает за успехами старшей дочери Полины, которая уже активно снимается в новых проектах, а также работает педагогом на стажировке в Щукинском училище.

Семейную династию актеров продолжает еще одна дочь актрисы, Серафима, которая поступила в театральный колледж имени Филатова. Порошина в восторге от уровня образования в этом учебном заведении.

«Считаю, что им там дают очень сильную школу. Была на экзамене, осталась приятно удивлена. Там работают замечательные педагоги! Люди занимаются абсолютно своим делом — преклоняюсь перед педагогами», — добавила актриса.

Всего у Марии Порошиной пятеро детей: дочери Полина, Серафима, Аграфена, Глафира и сын Андрей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актриса Мария Порошина тайно вышла замуж. Об этом сообщил ее экс-супруг, заслуженный артист России Гоша Куценко.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
74.62
-0.60 87.89
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:10
Хирург перепутал органы на операции: пациент умер от кровопотери
14:01
«Ночные волки» отправились в мотопробег в честь Дня Победы
13:58
Песков: Киев проявляет свою террористическую сущность ударами по мирной инфраструктуре
13:54
Начали экономить: принц Гарри растратил миллионы из наследства принцессы Дианы
13:51
Председатель Верховного суда России возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
13:48
«Преклоняюсь перед педагогами»: Порошина об обучении дочери в театральном

Сейчас читают

Женщина заявила о нападении призрака в старинном доме в США
От реставрации иконы к поиску себя: как Владимирский театр покоряет «Мастерскую 12»
«Она предложила больше»: Егор Бероев — о фильме «Кукла», личной боли, дебюте и праве говорить честно
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео