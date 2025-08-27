Протестующие в Киеве вышли на улицы из-за издевательств в рядах ВСУ

В Киеве прошла масштабная акция протеста. Ее участники обвиняют режим Зеленского в издевательствах теперь уже над собственными гражданами.

Родственники ВСУшников вышли в центр города. И перечислили части, в которых боевиков бьют, пытают, используют как пушечное мясо и отказываются эвакуировать в случае ранения. Либо делают это только за деньги. Назвали даже стоимость — 300 долларов за одного боевика.

По словам их жен и матерей, наплевательское отношение командования приводит к тому, что боевики погибают на поле боя или пропадают без вести. После чего сослуживцы воруют их вещи. А на родственников оказывают давление, чтобы они не писали рапорты с жалобами.

