A haber: трекер пропавшего в Босфоре российского пловца подает сигнал из воды

Трекер, с которым пропавший в Босфоре 29-летний российский пловец Николай Свечников участвовал в заплыве, подал сигнал из воды. Об этом сообщает турецкий телеканал A haber.

По одной из версий, россиянин мог самостоятельно выбраться на берег. Также телеканал опубликовал видео с пропавшим Свечниковым, снятое на пароме прямо перед началом заплыва. На кадрах видно, как спортсмен стоит на палубе, наблюдает за другими участниками состязания, а потом присоединяется к ним.

Спасатели, береговая охрана и волонтеры продолжают поиски Свечникова.

Телеканал ATV, в свою очередь, получил некоторые кадры, сделанные в день заплыва, на которых запечатлен российский спортсмен. Это были кадры из отеля в Стамбуле, датируемые 07:37 утра в воскресенье. Пловец спустился к стойке регистрации, говорил с менеджером и вел переписку по телефону. Затем он покинул отель и прибыл к точке старта заплыва.

В рамках расследования один из пловцов сообщил, что во время пересечения пролива видел одного участника, плывшего на спине. Обычно таким способом пловцы восстанавливают свои силы. Был ли это Свечников — неизвестно.

Николай Свечников является одним из участников масштабного международного заплыва через Босфор, который проходил 24 августа. В нем приняли участие около трех тысяч пловцов из 81 страны. Однако на финише россиянин не появился.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поиски пропавшего российского пловца начались не сразу. Близкое окружение спортсмена сообщало о бездействии турецких правоохранителей.

