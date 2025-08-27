Трекер пропавшего в Босфоре российского пловца подает сигнал из воды

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 65 0

Николай Свечников является одним из участников масштабного международного заплыва, который проходил 24 августа в Турции. На финише россиянин так и не появился.

A haber: трекер пропавшего в Босфоре российского пловца подает сигнал из воды

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

A haber: трекер пропавшего в Босфоре российского пловца подает сигнал из воды

Трекер, с которым пропавший в Босфоре 29-летний российский пловец Николай Свечников участвовал в заплыве, подал сигнал из воды. Об этом сообщает турецкий телеканал A haber.

По одной из версий, россиянин мог самостоятельно выбраться на берег. Также телеканал опубликовал видео с пропавшим Свечниковым, снятое на пароме прямо перед началом заплыва. На кадрах видно, как спортсмен стоит на палубе, наблюдает за другими участниками состязания, а потом присоединяется к ним.

Спасатели, береговая охрана и волонтеры продолжают поиски Свечникова.

Телеканал ATV, в свою очередь, получил некоторые кадры, сделанные в день заплыва, на которых запечатлен российский спортсмен. Это были кадры из отеля в Стамбуле, датируемые 07:37 утра в воскресенье. Пловец спустился к стойке регистрации, говорил с менеджером и вел переписку по телефону. Затем он покинул отель и прибыл к точке старта заплыва.

В рамках расследования один из пловцов сообщил, что во время пересечения пролива видел одного участника, плывшего на спине. Обычно таким способом пловцы восстанавливают свои силы. Был ли это Свечников — неизвестно.

Николай Свечников является одним из участников масштабного международного заплыва через Босфор, который проходил 24 августа. В нем приняли участие около трех тысяч пловцов из 81 страны. Однако на финише россиянин не появился.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поиски пропавшего российского пловца начались не сразу. Близкое окружение спортсмена сообщало о бездействии турецких правоохранителей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.53
-0.15 93.37
-1.09
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2...

Последние новости

12:19
«Сжигали все подряд»: жители Суджи рассказали о зверствах ВСУ
12:13
Актер Павел Деревянко внесен в базу сайта «Миротворец»*
11:54
Молодые врачи в России получат наставников
11:38
Бьют и пытают: протестующие в Киеве вышли на улицы из-за издевательств в рядах ВСУ
11:22
Протестующие в Сербии устроили провокацию у здания университета в Белграде
11:06
Мигрант напал на полицейских в Москве

Сейчас читают

Сентябрь 2026 года: украинское урегулирование наложится на думскую кампанию
Как изменились актеры «Охотников за привидениями» за 41 год — время не щадит даже звезд
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025