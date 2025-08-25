«Никто не считал людей»: поиски пропавшего российского пловца начались не сразу

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова Эксклюзив 42 0

Близкое окружение спортсмена сообщает о бездействии турецких специалистов.

«Никто не считал людей»: поиски пропавшего российского пловца начались не сразу

Фото: AP/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Поиски пропавшего российского пловца в Турции начались не сразу

Российский спортсмен Николай Свечников, пропавший во время заплыва через пролив Босфора в Турции, не сразу стал объектом поисков, рассказал 5-tv.ru друг пловца, участник Босфорских межконтинентальных соревнований, Александр.

Александр заметил отсутствие друга в списках финишировавших участников и пытался инициировать поиски, однако помощи со стороны организаторов не последовало.

«Куда я не обращался — все пожимали плечами. Никакой службы спасения или быстрого реагирования я не увидел, ничего не услышал такого внятного. Никто не считал людей: пришел — не пришел, никто не задавал никому никакие вопросы, почему он не пришел», — поделился он.

По словам спортсмена, бездействие специалистов основано на местных протоколах: чтобы согласовать процесс поисков в море, может уйти несколько дней.

«Инициатива о поиске пропавшего человека исходила от людей близких, которые с ним плыли, которые его знали, кто переживал за него и все. Если бы мы не обратились, то никто бы его, наверное, не искал. И просто бы все замялось там», — дополнил пловец.

Также Александр отметил, что вместе со Свечниковым они готовились к соревнованиям и недомоганий у пропавшего не было.

«Мы вместе проводили время, вместе готовились физически, растягивались, питались правильно, никаких препаратов он не принимал запрещенных», — добавил спортсмен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский пловец Николай Свечников пропал без вести во время заплыва через Босфор.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.75
0.50 93.63
0.13
К тарологу или все же к астрологу: как связаны эти практики и в чем отлич...

Последние новости

17:35
Мессенджер МАХ интегрировал мобильную электронную подпись «Госключ»
17:25
Каникулы закончились: мошенники придумали новый способ обмана через школьников
17:17
Сезон близок к концу: какими мероприятиями завершится фестиваль «Лето в Москве»
17:05
Зеленский хочет получать от США миллиард долларов ежемесячно на закупки оружия
16:50
Захарова назвала удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» бандитизмом
16:40
«Никто не считал людей»: поиски пропавшего российского пловца начались не сразу

Сейчас читают

Массовая драка произошла между жителями Северной Осетии и Ингушетии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака
Сложности Рыбам, Девам, Стрельцам, Близнецам: что принесет коридор затмений 7 — 21 сентября 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025