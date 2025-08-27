Задержан мэр Владимира Дмитрий Наумов

Диана Кулманакова
В городской администрации силовики провели обыски.

Фото: ВКонтакте/Дмитрий Наумов/dvnaumov

Во Владимире задержан мэр города Дмитрий Наумов по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Его задержали сотрудники ФСБ. Предварительно, незаконная деятельность Наумова связана с махинациями вокруг кладбищенских земель. Задержание произошло утром 27 августа в приемной городской администрации, где силовики также провели обыски.

Официальных комментариев от администрации города пока не поступало.

Дмитрий Наумов родился 30 октября 1979 года в поселке Мстера Владимирской области. Он окончил Владимирский государственный университет и Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Карьеру начинал в сфере жилищно-коммунального хозяйства, затем работал в администрациях Мстерского сельского округа, Вязниковского и Гороховецкого районов. В ноябре 2022 года был назначен мэром Владимира. За время его руководства в городе прошли спорные реформы, вызвавшие неоднозначную реакцию жителей.

