Суд арестовал блогера Маркаряна по делу о реабилитации нацизма

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 22 0

Обвиняемый даже пытался скрыться от полиции в багажнике машины, но был задержан в Московской области.

Суд арестовал блогера Маркаряна по делу о реабилитации нацизма

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Таганский суд Москвы 25 августа отправил под стражу блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества и реабилитации нацизма. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Суд рассмотрел ходатайство следствия и постановил заключить фигуранта дела в СИЗО. Адвокаты блогера просили избрать ему более мягкую меру пресечения, включая запрет определенных действий или домашний арест, однако суд не удовлетворил просьбу защиты.

Известно, что обвинение Маркаряну было предъявлено 23 августа. Во время допроса он своей вины не признал. По данным СМИ, поводом для уголовного преследования стала опубликованная видеозапись с оскорбительными высказываниями в адрес участников спецоперации, России и русского народа.

Ранее стало известно, что Маркаряна задержали в подмосковной Кубинке, когда он пытался уехать в Белоруссию. В МВД отметили, что блогер оказал сопротивление сотрудникам полиции и даже спрятался в багажнике собственного автомобиля, однако был доставлен в отделение Следственного комитета.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.68
-0.07 94.46
0.83
К тарологу или все же к астрологу: как связаны эти практики и в чем отлич...

Последние новости

22:55
Тайная свадьба: Агата Муцениеце вышла замуж за Петра Дрангу
22:40
Впервые в практике: разработан новый метод диагностики редкой болезни легких
22:30
Неизвестный вид людей: череп из Петралона оказался на полмиллиона лет старше
22:10
«Издеваетесь, что ли?» — Лера Кудрявцева о позднем материнстве
21:50
Водолазы начали поиски пропавшего в Босфоре россиянина Свечникова
21:40
Суд арестовал блогера Маркаряна по делу о реабилитации нацизма

Сейчас читают

Массовая драка произошла между жителями Северной Осетии и Ингушетии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака
Сложности Рыбам, Девам, Стрельцам, Близнецам: что принесет коридор затмений 7 — 21 сентября 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025