Суд арестовал блогера Маркаряна по делу о реабилитации нацизма

Таганский суд Москвы 25 августа отправил под стражу блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества и реабилитации нацизма. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Суд рассмотрел ходатайство следствия и постановил заключить фигуранта дела в СИЗО. Адвокаты блогера просили избрать ему более мягкую меру пресечения, включая запрет определенных действий или домашний арест, однако суд не удовлетворил просьбу защиты.

Известно, что обвинение Маркаряну было предъявлено 23 августа. Во время допроса он своей вины не признал. По данным СМИ, поводом для уголовного преследования стала опубликованная видеозапись с оскорбительными высказываниями в адрес участников спецоперации, России и русского народа.

Ранее стало известно, что Маркаряна задержали в подмосковной Кубинке, когда он пытался уехать в Белоруссию. В МВД отметили, что блогер оказал сопротивление сотрудникам полиции и даже спрятался в багажнике собственного автомобиля, однако был доставлен в отделение Следственного комитета.

