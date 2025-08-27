Заложенную принцессой Дианой капсулу времени достали в Лондоне

|
Диана Кулманакова
В ящике сохранилась газета Times за день захоронения с заголовками о Михаиле Горбачеве и ситуации в Ираке.

Фото: www.globallookpress.com/Globe Photos

В Лондоне сотрудники больницы Грейт-Ормонд-стрит извлекли капсулу времени, заложенную в 1991 году принцессой Дианой и двумя детьми в честь строительства здания госпиталя Variety Club. Об этом сообщает The Guardian.

Внутри находились предметы, символизирующие жизнь 1990-х, включая компакт-диск певицы Кайли Миноуг, калькулятор на солнечных батареях и паспорт. Деревянный ящик, обшитый свинцом, планировалось вскрыть «через сотни лет». Однако капсулу пришлось извлечь досрочно, чтобы освободить место под строительство нового детского онкологического центра при больнице.

Дети, принимавшие участие в проекте, победили в конкурсе Blue Peter и выбрали десять предметов, которые, по их мнению, отражали дух десятилетия. Среди них оказались карманный телевизор, коллекция британских монет, семена деревьев, голограмма снежинки и фотография принцессы Дианы. Также в ящике сохранилась газета Times за день захоронения с заголовками о последнем генеральном секретарь ЦК КПСС Михаиле Горбачеве и ситуации в Ираке.

Хотя многие предметы оказались повреждены, архивисты отметили, что в целом они сохранились. По аналогии с этой церемонией вспоминают и закладку капсулы времени 1872 года, сделанную принцессой Александрой, женой будущего короля Эдуарда VII.

На данный момент на месте старого здания планируется создание онкологического центра, который, как заявили в больнице, станет национальным ресурсом для лечения детских онкологических заболеваний и позволит внедрять более щадящие методы терапии.

