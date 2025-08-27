Хочу твой бамбук: жительница Великобритании избежала тюрьмы за домогательство

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 31 0

Мужчина, к которому она приставала, праздновал 40-ю годовщину с женой в отеле.

Женщина избежала тюрьмы за сексуальное домогательство к мужчине в Великобритании

Фото: www.globallookpress.com/Dinendra Haria

Daily Mail: женщина из Великобритании избежала тюрьмы за домогательство

В Великобритании 49-летняя Саманта Уильямсон признала вину в сексуальном домогательстве, которое было направлено на мужчину в отеле. Однако она избежала тюремного заключения. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина вместе с супругой отмечал 40-ю годовщину свадьбы и выздоровление от рака. По словам прокуратуры, Уильямсон в состоянии сильного алкогольного опьянения вела себя агрессивно и села на колени к пострадавшему.

«Я хочу сесть на твой большой бамбук», — обратилась женщина к своей жертве.

После отказа она схватила со стола напиток, выплеснув его на супругу мужчины. Затем женщина расцарапала пострадавшему лицо и плюнула в него.

«Моя жена пыталась помочь ей и убедиться, что она доберется домой в целости и сохранности. Думал, что персонал выведет ее, но они позволили ей кричать еще два часа. Она кричала «****» и «отвали», — поделился потерпевший.

Жертва в суде отметил, что происшествие стало для него и ее жены тяжелой психологической травмой и сорвало планы на отдых стоимостью 1200 фунтов стерлингов (около 130 тысяч рублей).

«Это был джентльмен, который гулял с женой, пытаясь отпраздновать их годовщину, и столкнулся с неприятной болезнью. Учитывая все обстоятельства, это достаточно серьезное нарушение», — отметил окружной судья Пол Бути.

В качестве наказания женщине назначили ограничение свободы в вечернее и ночное время, а также общественные работы в течение шести месяцев и обязательную выплату компенсации в 1000 фунтов (около 110 тысяч рублей).

По словам защиты, обвиняемая сожалеет о случившемся и уже обратилась за психологической помощью. Уильямсон ранее жила в США, где, как утверждает ее адвокат, стала жертвой жестоких отношений и приобрела зависимость от алкоголя.

Пострадавший заявил, что рассматривает возможность подачи частного иска, поскольку считает наказание слишком мягким и напоминает, что полиция отвезла Уильямсон домой вместо задержания.

