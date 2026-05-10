Шестерых детей госпитализировали после ДТП под Омском

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 37 0

Состояние школьников стабильное, их жизням ничего не угрожает.

Что известно о детях, пострадавших в ДТП под Омском

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Шестеро из семи детей, пострадавших в аварии в Омской области, госпитализированы. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, состояние школьников стабильное, их жизни сейчас ничего не угрожает.

«В больнице сейчас шесть детей, в основном с ушибами. Их жизни ничего не угрожает. Водитель и женщина-сопровождающая также находятся в больнице, в сознании», — говорится в сообщении ведомства.

ДТП произошло на 519-м километре трассы Тюмень — Омск. Автобус «ГАЗель» вез футболистов и волейболистов из города Тюкалинск в деревню Малиновка после спортивных игр. По предварительной информации, водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

В результате аварии погиб 12-летний мальчик. Он скончался на месте до приезда скорой помощи.

Следователи уже возбудили уголовное дело по двум статьям: за нарушение правил дорожного движения и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что погибший в ДТП подросток попал в роковой автобус в последний момент. Его кандидатуру внесли вместо другого ребенка незадолго до отправления.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+11° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:01
«Вау, вот это взрыв»: мощная вспышка произошла на Солнце
23:38
Более двух тысяч инженерных сооружений промыли в Москве после зимы
23:18
Собянин: Завершено строительство двух подземных переходов на юго-западе Москвы
23:00
Человечество не доживет до XXII века: ИИ проанализировал версии конца света
22:42
Шестерых детей госпитализировали после ДТП под Омском
22:30
Кровавая месть за многоженство: женщина отрезала мужу пенис из-за измены

Сейчас читают

«Мы можем сделать все»: Ирина Шейк обратилась к матерям
Шишка вместо ужина, огурец на завтрак: на каких странных диетах сидят российские звезды
Опасный хлеб: как привычные углеводы незаметно разрушают метаболизм
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео