Шестерых детей госпитализировали после ДТП под Омском

Шестеро из семи детей, пострадавших в аварии в Омской области, госпитализированы. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, состояние школьников стабильное, их жизни сейчас ничего не угрожает.

«В больнице сейчас шесть детей, в основном с ушибами. Их жизни ничего не угрожает. Водитель и женщина-сопровождающая также находятся в больнице, в сознании», — говорится в сообщении ведомства.

ДТП произошло на 519-м километре трассы Тюмень — Омск. Автобус «ГАЗель» вез футболистов и волейболистов из города Тюкалинск в деревню Малиновка после спортивных игр. По предварительной информации, водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

В результате аварии погиб 12-летний мальчик. Он скончался на месте до приезда скорой помощи.

Следователи уже возбудили уголовное дело по двум статьям: за нарушение правил дорожного движения и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что погибший в ДТП подросток попал в роковой автобус в последний момент. Его кандидатуру внесли вместо другого ребенка незадолго до отправления.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.